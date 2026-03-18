Lázaro Ramos estreia como vilão e redescobre paixão pela atuação

Lázaro Ramos assume pela primeira vez um vilão em novelas ao interpretar Jendal em “A Nobreza do Amor”. Acostumado a papéis mais bem-humorados, o ator agora vive um antagonista inspirado em Iago, de Otelo, de William Shakespeare.Por Flipar
Segundo reportagem do “gshow”, o próprio Ramos pediu para participar da trama após ler os primeiros capítulos escritos por seu primo, Elisio Lopes Jr., sem perceber inicialmente que o personagem era o vilão.
“Ele é manipulador, tirano. Para um ator, é maravilhoso fazer um personagem com tantas camadas”, afirma. Com mais de três décadas de carreira, o ator diz que o papel reacendeu seu entusiasmo pela profissão. E a história dele com a Globo é grande.
Antes disso, na própria TV Globo, o ator, nascido em 1º de novembro de 1978 em Salvador, Bahia, havia participado de algumas séries.
Na emissora, ainda atuou em outras novelas, como “Lado a Lado” e “Insensato Coração”. Em “Lado a Lado”, exibida em 2012, interpretou o capoeirista Zé Maria e fez par romântico com Camila Pitanga. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.
Protagonizou séries de sucesso, como “Mister Brau”, ao lado de sua esposa Taís Araújo, e “Aruanas”. Além disso, apresentou programas como “Lazinho com Você”, “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” e a cerimônia do Oscar no Brasil.
Seu primeiro trabalho cinematográfico aconteceu de forma discreta como figurante no filme “Jenipapo”, em 1995.
Na década de 2000, ele ganhou destaque, e seu primeiro papel como protagonista no cinema veio em 2002, quando interpretou o personagem João Francisco dos Santos.
Em 2003, protagonizou o filme “O Homem que Copiava”, como André, que conta a história de um jovem operador de fotocopiadora que decide imprimir dinheiro falso para conquistar uma vizinha.
Em 2007, protagonizou o filme de sucesso “Ó Paí, Ó”, que mostra um dia de Carnaval em um cortiço no Pelourinho, em Salvador, focado na vida dos moradores, suas paixões e problemas, além da rivalidade com a síndica Dona Joana, que corta a água do prédio.
Outros títulos de sua filmografia são “O Homem do Ano”, “Meu Tio Matou um Cara”, “A Máquina”, “Saneamento Básico, O Filme”, “O Grande Kilapy”, “Sorria, Você Está Sendo Filmado”, “Ó Paí, Ó 2”, “O Primeiro Natal do Mundo”, entre diversos outros.
Lázaro também é diretor e comandou filmes como “Medida Provisória” e “Um Ano Inesquecível: Outono”.
No teatro, além de sua formação inicial no Bando de Teatro Olodum, ele atuou e dirigiu diversas montagens e produções, inclusive peças próprias.
Lázaro Ramos também é escritor. Em 2000, lançou o livro infantil “Paparutas”. Depois publicou obras como “A Velha Sentada”, “Caderno de Rimas do João”, “Caderno sem Rimas da Maria”, “Na Minha Pele” e “Você Não é Invisível”.
Lázaro Ramos e Taís Araújo estão juntos desde 2004 e têm dois filhos, João Vicente, nascido em 2011, e Maria Antônia, nascida em 2015.
Inclusive, Lázaro formou casal com Taís Araújo na sua primeira novela, “Cobras e Lagartos”, em 2006, na qual se destacou com o personagem Foguinho e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.