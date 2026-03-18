Kurt Russell completa mais um ano como ícone do cinema americano

O renomado ator Kurt Russell completa mais um ano de vida neste 17 de março – 75. Nascido em 1951, nos Estados Unidos, ele construiu uma carreira sólida em Hollywood ao longo de várias décadas, participando de produções marcantes do cinema.Por Flipar
Russell ganhou destaque em filmes de ação, aventura e ficção científica, tornando-se um rosto familiar para diferentes gerações de espectadores.
Com décadas de carreira, Russell acumulou papéis marcantes e indicações importantes, como ao Emmy e ao Globo de Ouro. Vale conhecer sua trajetória e alguns dos filmes que ajudaram a consolidar seu nome em Hollywood.
Kurt Russell nasceu em 17 de março de 1951 em Springfield, Massachusetts. Desde criança demonstrou talento para a atuação, por isso iniciou a carreira ainda na infância. Sua origem familiar, afinal, já o conectava ao mundo do entretenimento.
Seu pai, Bing Russell, foi ator e também proprietário de um clube de beisebol, com participações em filmes como “A Morte Num Beijo” e “Tarântula”, além de várias séries de faroeste, como “Gunsmoke” e “Maverick”.
Antes de se dedicar integralmente à atuação, Russell teve uma promissora carreira no beisebol profissional. Ele jogou em ligas menores, como no clube “Portland Mavericks Baseball”. No entanto, uma lesão no ombro em 1973, encerrou prematuramente sua jornada esportiva.
Em 1963, ele estrelou a série de televisão “As Viagens de Jaimie McPheeters”. Sua ascensão precoce o levou a assinar um contrato exclusivo de dez anos com a Walt Disney Productions em 1966.
Um dos primeiros frutos de uma parceria com a Disney foi o filme “Nunca é Tarde para Amar”. Nesse período, Russell alcançou grande sucesso em comédias familiares que cativaram o público jovem.
Posteriormente, Russell passou a buscar papéis mais maduros e complexos, e consolidou essa transição com sua atuação no telefilme “Elvis” em 1979, no qual interpretou o icônico cantor.
Um fato curioso é que Kurt Russell fez sua estreia no cinema ao lado do próprio Elvis Presley, no filme “Loiras, Morenas e Ruivas”.
Na década de 1980, Russell se firmou como um ícone do cinema de ação em filmes como “Fuga de Nova York”, “Temporada Sangrenta”, “Os Aventureiros do Bairro Proibido” e “Cortina de Fogo”.
Além disso, em 1983, Russell recebeu a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por “Silkwood – O Retrato de uma Coragem”, no qual contracenou com Meryl Streep e Cher.
Desde então, construiu uma carreira duradoura, relevante e consistente em Hollywood. Nessas cinco décadas, esteve em filmes de diferente gêneros como “Forrest Gump”, “O Soldado do Futuro”, “Sonhadora”, “Poseidon”, “Velozes e Furiosos 7” e “Crônicas de Natal”.
Ele também entrou para o Universo Cinematográfico Marvel ao interpretar Ego, o pai de Peter Quill, em “Guardiões da Galáxia Volume 2”, lançado em 2017. Em 2019, participou de “Era Uma Vez em Hollywood”.
Ao longo de sua carreira, Kurt Russell recebeu vários reconhecimentos da indústria cinematográfica, incluindo o “Critics’ Choice Super Award” e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2017, compartilhada com Goldie Hawn.
Conhecido por sua discrição, Russell sempre manteve sua vida pessoal reservada, longe de escândalos, e focou na família, o que fortaleceu sua imagem respeitável.
Sua vida pessoal é marcada por um dos relacionamentos mais duradouros e admirados de Hollywood, com a também atriz Goldie Hawn. Os dois estão juntos desde 1993.
Eles tÃªm quatro filhos: Boston Russell, de Kurt com Season Hubley, ex-esposa de Russel; Oliver e Kate Hudson, de Goldie com Bill Hudson; e Wyatt Russell, filho caÃ§ula do casal.
Outro fato interessante sobre o ator é que ele é piloto de aviões desde a década de 1990, e foi, inclusive, um dos pilotos que relataram um dos casos mais famosos de OVNIs nos Estados Unidos.