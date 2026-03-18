Homem descobre moedas de ouro enterradas em fazenda

A histórica Batalha de Gettysburg, uma das mais importantes e a mais sangrenta da Guerra Civil Americana — também conhecida como Guerra da Secessão —, nos Estados Unidos, aconteceu entre os dias 1 e 3 de julho de 1863.

O conflito, que opôs os exércitos Confederado (sul) e da União (norte), ocorreu nas imediações da cidade de Gettysburg, no estado da Pensilvânia.