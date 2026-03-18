Papagaios pelo mundo: a incrível diversidade de cores, formas e espécies

Os papagaios formam um dos grupos de aves mais variados do planeta. No mundo, existem cerca de 400 espécies da ordem Psittaciformes, conhecidas pela inteligência e cores marcantes. O Brasil abriga uma das maiores diversidades, com cerca de 85 a 90 espécies, entre papagaios, araras, periquitos e maritacas, distribuídas por diferentes biomas. Veja algumas espécies.Por Flipar
O papagaio-drácula, nativo da Nova Guiné, chama atenção pelas penas pretas e vermelhas intensas. A aparência sombria, com um vermelho que lembra a capa de um vampiro, rendeu o apelido inspirado no conde Drácula. A espécie também se destaca por sua dieta baseada principalmente em figos.
O papagaio-drácula, nativo da Nova Guiné, chama atenção pelas penas pretas e vermelhas intensas. A aparência sombria, com um vermelho que lembra a capa de um vampiro, rendeu o apelido inspirado no conde Drácula. A espécie também se destaca por sua dieta baseada principalmente em figos.
O papagaio-cinzento-africano é considerado um dos mais inteligentes do mundo, capaz de imitar sons e palavras com grande precisão. Vive em florestas da África e está em perigo de extinção, principalmente devido à captura ilegal para o comércio e à perda de habitat.
O papagaio-verdadeiro é um dos mais conhecidos do Brasil, com cerca de 35 cm e plumagem verde vibrante. Vive em bandos e se adapta a áreas urbanas e rurais. Apesar de não estar ameaçado de extinção, é frequentemente alvo do tráfico de animais silvestres.
O papagaio-do-mangue vive em regiões do norte e nordeste do Brasil, ocorrendo tanto em áreas costeiras e manguezais quanto em florestas e ambientes abertos. Possui plumagem verde com detalhes azulados e se destaca pela vocalização intensa.
O papagaio-chauá, de plumagem verde com tons alaranjados na cabeça, vive na Mata Atlântica. Considerado vulnerável à extinção, depende da preservação das florestas e sofre com a fragmentação do habitat e o tráfico de animais silvestres.
O lóri-das-filipinas é um pequeno e colorido papagaio que apresenta tons de verde, azul e vermelho. Nativo das Filipinas, pode ser afetado pelo desmatamento e pelo comércio ilegal, embora não seja considerado ameaçado de extinção.
O papagaio-kea vive nas regiões montanhosas da Nova Zelândia e é considerado um dos mais inteligentes do mundo. Classificado como em perigo de extinção, sofre com a ação de predadores introduzidos e com a interferência humana.
O papagaio-eclectus vive em regiões da Nova Guiné, Indonésia e norte da Austrália e chama atenção pelo dimorfismo, com machos verdes e fêmeas vermelhas e azuis. Apesar de sofrer com captura e perda de habitat, não é considerado ameaçado de extinção.
O papagaio-de-cara-roxa é símbolo do litoral paranaense e vive em ilhas, manguezais e restingas. Considerado vulnerável à extinção, depende de áreas preservadas para se alimentar e se reproduzir, além de sofrer com a perda de habitat e o tráfico de animais silvestres.
O papagaio-de-coroa-amarela é uma ave de plumagem verde com tons amarelos na cabeça, encontrada em diferentes regiões da América Latina. Apesar de enfrentar ameaças como o tráfico, não é considerado ameaçado de extinção.
A rosela é um papagaio colorido nativo da Austrália, com plumagem vibrante que mistura vermelho, azul e amarelo. Apesar de enfrentar ameaças locais, não é considerada ameaçada de extinção.
As cacatuas são papagaios da Oceania conhecidos pela crista móvel e pela inteligência. Algumas espécies desse grupo estão ameaçadas de extinção devido ao tráfico e à perda de habitat.
A aratinga-sol é um pequeno papagaio de cores vibrantes que mistura amarelo, laranja e verde. Vive no norte da América do Sul e forma bandos barulhentos. Considerada em perigo de extinção, sofre principalmente com a captura para o comércio e a perda de habitat.
O papagaio-amazona representa o grupo mais clássico de papagaios, com várias espécies distribuídas pelas Américas. Possui plumagem predominantemente verde e grande capacidade de imitar sons. É muito associado à imagem tradicional de papagaio falante.
O papagaio-de-kakapo, nativo da Nova Zelândia, é um papagaio raro que não voa e tem hábitos noturnos. Possui corpo robusto e plumagem esverdeada que ajuda na camuflagem. Também se destaca por ser um dos papagaios mais pesados do mundo.
O papagaio-rei-australiano é uma espécie colorida da Austrália, apresenta vermelho intenso no corpo e verde nas asas. Vive em florestas e áreas arborizadas, alimentando-se de frutos e sementes. É bastante admirado pela beleza e comportamento tranquilo.
O papagaio-de-cabeça-azul , encontrado na América do Sul, tem corpo verde com cabeça azul e detalhes avermelhados. Vive em florestas e áreas abertas, formando pequenos grupos. É conhecido pelo comportamento discreto e vocalização suave.
O papagaio-de-meyer , nativo da África, possui plumagem verde com detalhes amarelos e cabeça escura. Habita savanas e florestas abertas, onde se alimenta de sementes e frutos. É resistente e adaptável a diferentes ambientes.