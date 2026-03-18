Papagaios pelo mundo: a incrível diversidade de cores, formas e espécies

Os papagaios formam um dos grupos de aves mais variados do planeta. No mundo, existem cerca de 400 espécies da ordem Psittaciformes, conhecidas pela inteligência e cores marcantes. O Brasil abriga uma das maiores diversidades, com cerca de 85 a 90 espécies, entre papagaios, araras, periquitos e maritacas, distribuídas por diferentes biomas. Veja algumas espécies.

Por Flipar