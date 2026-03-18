Bússolas: simples, atuais e confiáveis em plena era digital

Mesmo em tempos de GPS e celulares, a bússola segue como um instrumento essencial. Baseada no campo magnético da Terra, ela aponta para o norte magnético sem depender de bateria, sinal ou internet. Por isso, mantém relevância em navegação, esportes e situações de sobrevivência, mostrando que a simplicidade ainda pode ser confiável.

Por Flipar