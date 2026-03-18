Entre séculos e estilos: o fascínio pelos contrastes das cidades europeias

Explorar cidades europeias Ã© mergulhar em um contraste fascinante: de um lado, a modernidade expressada em arranha-cÃ©us, centros culturais e arquitetura contemporÃ¢nea; de outro, os bairros histÃ³ricos que preservam muralhas, praÃ§as medievais e ruas estreitas que parecem suspensas no tempo. Assim, o viajante caminha entre sÃ©culos em poucos minutos.

Por Flipar