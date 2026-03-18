Inaugurado em 1935, Observatório Griffith é um dos marcos de Los Angeles e já foi cenário de filmes famosos

Um dos marcos mais icônicos dos Estados Unidos, o Observatório Griffith, foi um presente do filantropo Griffith J. Griffith à população de Los Angeles. Saiba mais sobre esse lugar fascinante!Por Flipar
Localizado no alto do Griffith Park, em Los Angeles, o espaço foi inaugurado em 1935 com o objetivo de tornar a ciência e a astronomia acessíveis ao público em geral e não apenas aos acadêmicos.
Desde o início, sua proposta foi permitir que qualquer pessoa pudesse observar o céu por meio de telescópios de alta qualidade, algo raro na época.
O edifício do observatório, que mistura os estilos Art Déco e Renascimento Grego, rapidamente se tornou um símbolo cultural e científico.
Um de seus principais destaques é o telescópio Zeiss, instalado na cúpula central, do qual milhões de visitantes já observaram a Lua, planetas e outros corpos celestes.
Ao longo dos anos, o observatório passou por diversas reformas, sendo a mais significativa concluída em 2006, que ampliou suas instalações e modernizou suas exposições.
Além da observação astronômica, o Observatório Griffith abriga uma série de exposições interativas que abordam temas como o sistema solar, a exploração espacial, a física e o funcionamento do cosmos.
Ao entrar no edifício, os visitantes são recebidos pelo imponente Pêndulo de Foucault, inaugurado em 1935, que demonstra a rotação da Terra em tempo real.
O observatório abriga ainda o Samuel Oschin Planetarium, considerado um dos melhores do mundo, no qual projetores de última geração transportam o público em viagens imersivas.
Também dentro do observatório há uma linha meridiana solar instalada no piso do edifício. Quando o Sol atinge seu ponto mais alto no céu, atravessa o salão e projeta um ponto luminoso indicando o instante preciso do meio-dia solar.
A partir do monumento também se tem uma visão perfeita para observar o famoso letreiro de Hollywood. O cenário inclusive já foi palco de filmes famosos, como “La La Land”.
O observatório também conta com o Teatro Leonard Nimoy Event Horizon, um auditório moderno utilizado para palestras e filmes educativos.
Isso sem falar noÂ CafÃ© at the End of the Universe, onde se pode fazer um lanche e descansar enquanto se aprecia a paisagem urbana.
Outro aspecto importante é o papel educacional do observatório. Ele oferece programas para escolas, palestras públicas e eventos especiais relacionados a fenômenos astronômicos, como eclipses e chuvas de meteoros.
A instituição é administrada pela cidade de Los Angeles e continua fiel à missão original de seu fundador: democratizar o acesso ao conhecimento científico.
Entre as curiosidades, destaca-se o fato de que o Griffith Observatory é um dos poucos grandes observatórios do mundo com entrada gratuita desde sua inauguração, o que contribui para sua enorme popularidade.