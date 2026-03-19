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Clorofila e fotossíntese: o processo vital que sustenta a vida na Terra

A clorofila é um pigmento natural presente nas plantas, responsável por captar a luz do sol. Ela é essencial para que ocorra a fotossíntese, processo vital para a vida vegetal.

Por Flipar
Reprodução do Flickr Mauricio Mercadante

Esse pigmento está concentrado principalmente nas folhas, dentro de estruturas chamadas cloroplastos. É ali que a energia luminosa começa a ser transformada em energia química.

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A cor verde das plantas vem da clorofila, que reflete a luz nessa tonalidade. Outras cores são absorvidas para alimentar o processo de produção de energia.

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A fotossíntese é o mecanismo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela utiliza luz solar, água e gás carbônico para gerar energia.

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Durante esse processo, a planta transforma essas substâncias em glicose. Esse açúcar funciona como combustível para seu crescimento e desenvolvimento.

Wikimedia Commons/Aathavan jaffna

A luz do sol é fundamental, pois ativa a clorofila e inicia as reações químicas. Sem essa energia, a fotossíntese não acontece de forma eficiente.

Wikimedia Commons/Iifar

A água é absorvida pelas raízes e transportada até as folhas. Já o gás carbônico entra pelos estômatos, pequenas aberturas na superfície das folhas.

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Ao final da fotossíntese, além da glicose, a planta libera oxigênio. Esse gás é essencial para a respiração de humanos e outros seres vivos.

Wikimedia Commons/Vinayaraj

A clorofila permite que as plantas sejam seres autossuficientes em energia. Elas não precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver.

Reprodução/Freepik

Sem a fotossíntese, a vida como conhecemos seria impossível. Esse processo sustenta a base de praticamente todas as cadeias alimentares.

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Existem diferentes tipos de clorofila, como a clorofila A e a B. Cada uma absorve luz em comprimentos de onda específicos, aumentando a eficiência

Jerry Kavan/Unsplash

Algumas plantas possuem menos clorofila, o que altera sua coloraÃ§Ã£o. Isso pode resultar em folhas mais claras ou atÃ© avermelhadas.

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No outono, em regiões de clima temperado, a clorofila se degrada. Com isso, outras cores presentes nas folhas se tornam visíveis.

Imagem gerada por i.a

Além de sua função biológica, a clorofila também é estudada por seus possíveis benefícios à saúde. Ela é encontrada em alimentos como vegetais verde-escuros.

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