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Ilha de Malta: joia escondida nas águas cristalinas do Mediterrâneo

No coração do Mediterrâneo, surge Malta, um pequeno país formado por três ilhas habitadas que encantam pela sua beleza irresistível. Entre edifícios centenários de tom bronzeado e águas de um azul profundo, Malta oferece história, cultura e hospitalidade. Além disso, sua gastronomia vibrante e tradições preservadas tornam cada visita uma celebração.

Por Flipar
Bengt Nyman/Wikimédia Commons

Banhada pelo Mar Mediterrâneo, Malta encanta com ruas estreitas e unicolores, repletas de cafés e restaurantes que extravasam charme. Suas construções amareladas já serviram de cenário para filmes como “Gladiador e séries como “Game of Thrones. Assim, a ilha une beleza arquitetônica e atmosfera cinematográfica.

Reprodução do Flickr José Marques

Com mais de 5 mil anos de história, Malta guarda vestígios de templos dedicados à Deusa da Fertilidade. Esses monumentos revelam a espiritualidade de povos antigos e permanecem como testemunhos impressionantes. Portanto, visitar Malta é também viajar ao passado remoto da humanidade.

 

Fritz Photography/Wikimédia Commons

Ao longo dos séculos, cartagineses, romanos e bizantinos deixaram marcas na ilha. Mais tarde, os árabes chegaram em 870 d.C., trazendo novos costumes e palavras ao dialeto local. Depois disso, normandos e aragoneses anexaram Malta ao território da Sicília. Essa ligação fortaleceu a posição estratégica da ilha no Mediterrâneo.

- Alecastorina93 /Wikimédia Commons

Em 1530, Malta ganhou soberania e atraiu artistas renomados como Caravaggio e Mattia Preti. Suas obras ainda podem ser vistas em igrejas e museus locais. Assim, arte e fé se entrelaçam na identidade maltesa.

Reprodução by Mattia Preti

Napoleão Bonaparte tentou conquistar Malta em 1798, mas sua ascensão foi breve. Apenas dois anos depois, os ingleses tomaram o controle da ilha. Portanto, Malta viveu intensos capítulos de disputas internacionais.

 

Domínio/Público/Wikimédia Commons

De 1800 até 1964, Malta esteve sob domínio inglês. Cabines telefônicas vermelhas e o idioma inglês são lembranças desse período. Assim, a herança britânica ainda se faz presente no cotidiano maltês. Até que, em setembro de 1964, Malta conquistou sua independência política da Inglaterra.

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Hoje, maltês e inglês são os idiomas oficiais. O maltês mistura influências árabes e italianas, mas é difícil para brasileiros compreenderem sem estudo prévio. Entretanto, o inglês facilita a comunicação com turistas.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Embora o inglês seja amplamente falado, o sotaque maltês pode gerar confusões em compras ou pedidos simples. Ainda assim, a convivência multicultural torna a experiência divertida. Assim, Malta revela sua diversidade até na fala.

Reprodução do Flickr José Marques

No comércio, nem sempre os malteses demonstram simpatia no atendimento. Contudo, há exceções acolhedoras que surpreendem os visitantes. Portanto, a experiência varia, refletindo diferentes traços culturais.

Reprodução do Flickr SBA73

O arquipélago maltês é formado por Malta, Gozo e Comino. Cada uma possui características próprias, mas juntas oferecem história, natureza e lazer. Assim, explorá-las é essencial para compreender o país.

Joe MiGo/Wikimédia Commons

Comino, pequena e quase inabitada, abriga a famosa Blue Lagoon. Suas águas azul-turquesa superam destinos como Cancún e Maragogi. Portanto, é um espetáculo natural que conquista todos os visitantes.

- Frank Vincentz/Wikimédia Commons

Apesar das pedras que margeiam a praia, é possível alugar espreguiçadeiras e guarda-sóis. Crianças brincam nas águas rasas, enquanto adultos se encantam com a transparência do mar. Assim, a Blue Lagoon é democrática e fascinante.

Reprodução do Flickr Maximilian Branscome

Mesmo pequena, Comino transmite a grandiosidade da natureza. Sua beleza mostra que tamanho não define impacto. Dessa forma, a ilha se torna um símbolo de poder natural e serenidade.

Frank Vincentz/Wikimédia Commons

Gozo, maior que Comino, oferece atmosfera fresca e rural. Muitos turistas escolhem se hospedar ali para aproveitar praias menos exploradas. Assim, Gozo revela um lado mais autêntico e tranquilo de Malta.

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O ferry conecta Malta e Gozo por menos de 5 euros ida e volta. Curiosamente, só se paga na volta, tornando o trajeto acessível e prático. Portanto, o transporte reforça a integração entre as ilhas.

Felix König /wikimédia Commons

Com apenas 300 habitantes, Mdina é um museu a céu aberto. Suas muralhas medievais guardam palácios, praças sombreadas e a Catedral de São Paulo. Além disso, vistas panorâmicas da Praça do Bastião encantam os visitantes. Dessa forma, Mdina preserva o silêncio e a história em cada pedra.

Frank Vincentz/Wikimédia Commons

Nenhuma viagem a Malta está completa sem provar o pastizzi. Essa massa folhada recheada de ricota ou pasta de ervilhas é vendida em bares tradicionais. Simples e saboroso, tornou-se símbolo da culinária popular. Assim, o pastizzi conecta turistas e locais em torno de um prazer gastronômico acessível.

Renata Apan/Wikimédia Commons

Construída como cenário de filme, Popeye Village virou parque temático. Localizada perto de Mellie?a, oferece diversão para crianças e adultos. Além das casas coloridas, há shows e atividades interativas. Assim, o vilarejo prova que até o cinema deixou sua marca em Malta.

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Malta é muito mais do que um destino turístico: é um verdadeiro encontro entre história milenar, cultura vibrante e paisagens naturais de tirar o fôlego. Das ruas estreitas de Valletta às águas turquesa da Blue Lagoon, cada detalhe revela a força e a beleza de um país que soube transformar sua diversidade em identidade.

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