Ameixa é pequena, mas poderosa: veja os benefícios que muita gente ignora

A ameixa, além de saborosa, é bastante versátil e vai além do uso na alimentação. Também aparece em cuidados estéticos, graças às suas propriedades naturais.

Proveniente da ameixeira, a fruta é amplamente reconhecida por suas qualidades nutricionais e pelos diversos benefícios que oferece à saúde.

Por Flipar