Santos: tradição, praias e história no coração do litoral paulista

O turismo na cidade de Santos é intenso no verão. As praias lotam e o porto recebe grande movimento de visitantes. A chegada de navios de cruzeiro impulsiona a economia e atrai turistas de várias regiões. Mesmo em março, a atividade continua forte: a temporada 2025/2026 segue ativa até meados de abril, com escalas frequentes no portoPor Flipar
Santos atrai muitos visitantes por suas praias extensas, jardins à beira-mar e clima agradável. A cidade combina lazer, cultura e boa infraestrutura turística ao longo do litoral. Além do mar, oferece pontos interessantes para explorar — veja algumas das principais atrações do destino.
Catedral de Santos – Sede da diocese de Santos e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Localizada no centro do município, foi inspirada em projeto do arquiteto alemão Maximilian Emil Hehl, o mesmo que projetou a Catedral da Sé, de São Paulo.
Museu do Café – Inaugurado em 1998, o prédio em estilo eclético apresenta exposições permanentes e temporárias que contam a história daquele que foi o principal produto de exportação brasileira entre o fim do século 19 e o início do século 20.
Museu Pelé – Espaço permanente instalado no Casarão do Valongo, no centro da cidade, que reverencia o Rei do Futebol. O museu apresenta itens diversos do acervo pessoal do eterno Camisa 10 do Santos Futebol Clube.
Aquário Municipal – Inaugurado há quase 80 anos, é um dos mais famosos espaços de lazer da cidade. Com 32 tanques, apresenta aos visitantes espécies diversas da vida aquática brasileira.
Monte Serrat – Um dos símbolos da cidade, o morro hospeda o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, a padroeira de Santos. O passeio no bondinho que conduz ao complexo turístico é uma das atrações do espaço.
Estação do Valongo – Local em que fica o ponto de embarque e desembarque da Linha Turística do Bonde, com bondes temáticos, é sede da primeira estação de trem do estado de São Paulo. Inaugurado em 1867 pela antiga São Paulo Railway, o prédio foi construído por iniciativa do Barão de Mauá.
Museu do Porto de Santos – Inaugurado em 1989, apresenta a trajetória do maior porto da América Latina. O espaço reúne documentos, fotos e objetos que mostram a evolução das atividades portuárias ao longo do tempo. Além de preservar a memória local, o museu ajuda a entender a importância econômica e histórica do porto para o Brasil. A visita oferece uma imersão na formação da cidade e no papel estratégico de Santos no comércio internacional.
Estádio Urbano Caldeira – A tradicional Vila Belmiro, inaugurada em 12 de outubro de 1916, é a casa do Santos Futebol Clube. Palco histórico que viu nascerem craques como Pelé e Neymar, é um dos pontos mais conhecidos da cidade.
Memorial das Conquistas – O museu instalado na Vila Belmiro exibe as glórias do Santos Futebol Clube, como troféus, documentos históricos e registros de momentos inesquecíveis do Alvinegro.
Jardim da Orla – Cartão postal da cidade, o jardim da praia de Santos está registrado no Guinness Book como o maior do tipo no mundo. Com 5.335 metros de extensão, ele comporta um conjunto de monumentos e esculturas que homenageiam nomes históricos da localidade.
A ciclovia da cidade, com 5 quilômetros de extensão, percorre parte da orla da praia, permitindo locomoção e passeio em meio às belezas dos jardins.
Com pouco mais de 418 mil habitantes, a cidade de Santos foi fundada em 1546 pelo nobre e explorador português Brás Cubas.
Santos aparece com frequência em listas de cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. A cidade tem o sexto melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do país.
A cidade compõe a chamada Região Metropolitana da Baixada Santista ao lado de oito municípios: São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
Uma dos pontos que marcam o urbanismo de Santos são os canais a céu aberto que se tornaram pontos de referência na cidade. Eles foram concebidos pelo sanitarista Saturnino de Brito e captam as águas fluviais (das chuvas).