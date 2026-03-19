Sabores que representam nações: comidas que se tornaram símbolo de países

A culinária é uma das expressões culturais mais fortes de um país. Certos pratos e alimentos acabam se tornando tão populares e representativos que passam a ser associados imediatamente ao lugar de onde vieram. Veja exemplos.Por Flipar
Pizza — Itália
Criada em Nápoles, tornou-se um dos pratos mais famosos do mundo. A versão margherita, com tomate, queijo e manjericão, virou símbolo da culinária italiana.
Sushi — Japão
Feito com arroz temperado e peixe cru ou frutos do mar, o sushi representa a delicadeza e a tradição da cozinha japonesa.
Chocolate — Suíça
O país ficou conhecido pela excelência na produção de chocolate. Técnicas refinadas e ingredientes de qualidade ajudaram a consolidar essa fama mundial.
Queijo — França
A França possui centenas de variedades de queijo, muitas protegidas por denominação de origem. O produto é parte essencial da cultura gastronômica do país.
Taco — México
Preparado com tortilla e recheios variados, como carne, frango ou legumes, o taco é um ícone da comida mexicana. Encontrado com facilidade em muitos pontos de venda pelas ruas.
Curry — Índia
Mistura aromática de especiarias usada em inúmeros pratos. Cada região indiana possui variações próprias desse tempero marcante.
Hambúrguer — Estados Unidos
Popularizado pelas redes de fast-food, tornou-se um dos alimentos mais conhecidos da culinária americana. E se expandiu pelo mundo como um doa lanches rápidos mais apreciados por pessoas de todas as idades.
Croissant — França
O pão folhado amanteigado é presença tradicional nas padarias francesas. Costuma ser consumido no café da manhã ou em lanches. Pode ser salgado ou doce.
Paella — Espanha
Originária da região de Valência, combina arroz com frutos do mar, frango ou outros ingredientes. É um dos pratos mais representativos do país.
Churrasco — Brasil
A tradição de assar carnes no fogo é muito forte no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, sendo um ícone dos gaúchos. Com o tempo, o churrasco se tornou um símbolo da culinária brasileira.
Goulash — Hungria
Ensopado de carne temperado com páprica, bastante consumido na Europa Central. É um dos pratos mais tradicionais da Hungria.
Cuscuz — Marrocos
Feito com sêmola de trigo e servido com legumes ou carne, é um alimento típico do norte da África e muito associado ao Marrocos.
Poutine — Canadá
Prato popular feito com batata frita, queijo coalhado e molho quente. Surgiu na província de Quebec e se tornou símbolo da culinária canadense.
Kimchi — Coreia do Sul
Conserva de vegetais fermentados, geralmente acelga com pimenta. É presença quase obrigatória nas refeições coreanas.
Kebab — Turquia
Carne assada em espetos ou grelhada, servida com pão ou acompanhamentos. Tornou-se um dos pratos mais conhecidos da culinária turca.
Alfajor — Argentina
Doce composto por duas camadas de biscoito recheadas com doce de leite e, muitas vezes, cobertas de chocolate. É um dos quitutes mais associados ao país.