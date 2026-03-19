Subida radical: pico na China exige fôlego com quase 4 mil degraus

O Pico Tiandu, localizado em Huangshan, na China, é famoso ter uma das trilhas mais desafiadoras e perigosas do país. A rota só é aberta ao público a cada cinco anos e exige atravessar 3.888 degraus íngremes para chegar ao topo.

Por Flipar