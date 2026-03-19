Subida radical: pico na China exige fôlego com quase 4 mil degraus

O Pico Tiandu, localizado em Huangshan, na China, é famoso ter uma das trilhas mais desafiadoras e perigosas do país. A rota só é aberta ao público a cada cinco anos e exige atravessar 3.888 degraus íngremes para chegar ao topo.Por Flipar
Os trechos quase verticais e passagens estreitas que chegam a menos de 60 centímetros de largura desafiam os aventureiros de plantão.
A inclinação pode chegar a 90 graus em alguns momentos do percurso, exigindo o uso de mãos e pés.
A temida “Crista do Peixe-Carpa” é um dos pontos mais temidos pelos turistas, que descrevem o trecho como “andar no fio de uma lâmina”.
Outros trechos chamados de “Caminho Vertical para o Céu” e “Fio do Céu” exigem equilíbrio e coragem extremos.
O percurso Ã© um desafio fÃsico e psicolÃ³gico, sendo necessÃ¡rio muitas vezes resgatar caminhantes que nÃ£o suportam o esforÃ§o ou o medo de altura.
Muitos visitantes relatam pânico, vertigem e forte desgaste ao longo do trajeto.
O clima da região contribui para o perigo: neblina constante, umidade elevada e degraus escorregadios tornam o percurso ainda mais imprevisível.
Apesar de tudo, a subida oferece paisagens espetaculares, como o famoso mar de nuvens que cobre as montanhas de Huangshan.
Ao alcançar o topo, os visitantes descrevem uma sensação intensa de conquista e alívio — embora a descida seja considerada tão difícil quanto a subida.
Huangshan, situada na província de Anhui, no leste da China, é uma das cadeias montanhosas mais emblemáticas e reverenciadas do país.
Conhecida como “Montanhas Amarelas”, a região é famosa por suas formações de granito, picos envoltos em névoa, pinheiros e nascentes termais.
Esses elementos inspiram artistas e filósofos ao longo de décadas, tornando Huangshan um símbolo profundo da estética tradicional chinesa.
A região é listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1990, reconhecida tanto por sua beleza natural quanto por seu ecossistema.
O conjunto montanhoso abriga picos que ultrapassam 1.800 metros de altitude, entre eles o Pico do Lótus, o mais alto da região.
Além da beleza natural, a cidade ao pé da montanha preserva vilarejos antigos como Hongcun e Xidi, que mantêm a arquitetura tradicional da dinastia Ming e Qing.
A região é também famosa pela produção de chás de alta qualidade, como o chá verde Maofeng e o chá Keemun.