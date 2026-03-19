Monja que vive isolada em caverna na China há 10 anos intriga visitantes

Uma monja que vive há mais de uma década em uma caverna-templo na província de Guizhou, na China, ganhou destaque após vídeos viralizarem nas redes sociais. A rotina incomum e o isolamento chamaram a atenção de internautas, despertando curiosidade sobre seu estilo de vida.

Por Flipar