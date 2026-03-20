Anfíbios com toxinas na pele: desvende o universo dos sapos venenosos

No mundo fascinante dos anfíbios, mais de 200 espécies já foram identificadas com toxinas na pele, usadas como defesa contra predadores. Embora a maioria não represente risco grave para humanos, algumas espécies chamam atenção pela potência de seu veneno. Assim, mergulhar nesse universo é descobrir como a natureza equilibra beleza e perigo.

Por Flipar