Mestrinho se reúne com João Gomes e Jota.pê para gravação no Pelourinho

Mestrinho voltou a se reunir com João Gomes e Jota.pê para uma nova gravação realizada no Centro Histórico de Salvador. O encontro, divulgado nas redes sociais, remete ao projeto “Dominguinho”, embora ainda não haja detalhes confirmados sobre formato ou lançamento.Por Flipar
O projeto “Dominguinho” foi lançado em 2025 e gravado no Sítio Histórico de Olinda, além de ter reunido os três artistas. O projeto homenageou o legado de Dominguinhos e foi concebido com a proposta de valorizar a música nordestina e suas raízes, ao mesmo tempo em que incorpora uma abordagem contemporânea nos arranjos e interpretações.
Dominguinhos, nome artístico de José Domingos de Morais, nasceu em 1941 e faleceu em 2013. Foi um dos maiores sanfoneiros, cantores e compositores do Brasil, amplamente reconhecido como o principal herdeiro artístico de Luiz Gonzaga. Natural de Pernambuco, teve papel fundamental na modernização de gêneros como forró, baião e xote, ao integrá-los a influências do jazz, da bossa nova e do choro.
O trabalho reúne 12 faixas e destaca a fusão entre a música nordestina tradicional e arranjos contemporâneos. O repertório inclui um medley de “Mete um Block Nele” e “Ela Tem”, a inédita “Flor” e uma releitura de “Pontes Indestrutíveis”, da banda Charlie Brown Jr..
O projeto alcançou grande repercussão e conquistou o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, além de prêmios importantes no Prêmio Multishow. O trio tem uma agenda cheia, com show marcado no Allianz Parque e participação no Rock in Rio 2026.
“Foi um projeto que nasceu do nada, sem planejamento nenhum, e o barulho foi muito maior do que a gente esperava. Virou o disco de maior barulho dos três”, afirmou Jota.pê ao comentar a origem e a repercussão do trabalho em entrevista.
O trio já planeja novos passos, como um cruzeiro temático previsto para dezembro de 2026. Entre os dias 12 e 15, Mestrinho, João Gomes e Jota.pê comandam o “Dominguinho em Alto-Mar”, a bordo do MSC Divina, com saída do Porto de Santos. A programação, com cerca de 72 horas, propõe uma imersão na música brasileira, com shows do trio, encontros inéditos e participações especiais ainda não reveladas.
Mestrinho, nome artístico de Erivaldo Júnior Alves de Oliveira, nasceu em Itabaiana, Sergipe, em 18 de novembro de 1988. É sanfoneiro, cantor, compositor e arranjador, e ganhou destaque ao dominar a sanfona ainda jovem, por volta dos 21 anos.
Oriundo de uma família de músicos, tem forte herança musical: seu avô foi o tocador de oito baixos Manezinho do Carira; seu pai, Erivaldo de Carira, também é sanfoneiro; seu irmão, Erivaldinho, segue o mesmo caminho; e sua irmã, Thaís Nogueira, atua como cantora.
Mestrinho começou cedo a se interessar pela música. Ele ganhou o primeiro acordeon aos 5 anos e, aos 6, já tocava sanfona, quando aprendeu “Asa Branca”. Pouco depois, passou a fazer testes para bandas e iniciou participações em apresentações e turnês.
Aos 17 anos, se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades, onde fundou o Trio Juriti e ampliou sua experiência profissional. Em seguida, recebeu convite de Dominguinhos para integrar sua banda, e se tornou músico fixo do artista.
A carreira solo teve início em 2014, com o álbum “Opinião”, e seguiu com trabalhos e parcerias com nomes como Gilberto Gil, Hermeto Pascoal e Elba Ramalho, com quem também excursionou no Brasil e no exterior. Destacou-se ainda como o primeiro sanfoneiro a realizar um show solo no Rock in Rio.
Em 2024, Mestrinho venceu o Grammy Latino ao lado de Mariana Aydar com o álbum “Mariana e Mestrinho”, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Após a conquista, agradeceu ao público, aos colegas e aos concorrentes e destacou a importância de quem apoiou o projeto.
Em março de 2026, Mariana Aydar e Mestrinho lançaram “Mariana e Mestrinho – Ao Vivo – Te Vejo No Palco” nas plataformas digitais. O trabalho apresenta novas versões de faixas do repertório anterior, além de regravações de clássicos.
Sua discografia solo inclui “Solitude”, lançado em 2021; “Grito de Amor”, lançado em 2019; e “É Tempo para Viver”, lançado em 2017. Também integra outros projetos, como “Tocante”, com Lulinha Alencar, e trabalhos colaborativos com Nicolas Krassik, além do registro “Mestrinho no Estúdio Showlivre (Ao Vivo)”, entre outros.
Entre suas músicas mais conhecidas estão “Enquanto a chuva não vem”, “Saudade chama por você” e “O mundo é nós”, parceria com Bráulio Bessa que integrou a trilha sonora da novela “Mar do Sertão”. O repertório também inclui “Eu e você” e “Ansiosos pra viver”.