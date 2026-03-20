Titônia em foco: planta invasora sufoca vegetação nativa e ameaça o Cerrado

A Titônia, com suas flores grandes e vistosas, pode parecer apenas ornamental, mas esconde uma ameaça silenciosa. Originária do México, essa planta exótica invasora está se espalhando pelo Cerrado e já preocupa moradores de condomínios e especialistas. Seu avanço compromete a vegetação nativa e coloca em risco o equilíbrio ecológico.

Por Flipar