Musical de Tim Maia estrelado por Thór Junior estreia no RIo de Janeiro

Thór Junior interpreta Tim Maia no musical que estreou em 6 de março de 2026, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. Com duas horas e meia de duração, o espetáculo mistura soul, funk e cadências de rap, com arranjos inspirados na banda Vitória Régia, e reúne sucessos como “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, “Réu Confesso” e “Que Beleza”.Por Flipar
Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, nasceu em 28 de setembro de 1942 no Rio de Janeiro e morreu em 15 de março de 1998. Cantor, compositor e produtor, foi pioneiro do soul e do funk no Brasil, conhecido pela voz barítona potente e pelo estilo que mesclava ritmos americanos ao balanço brasileiro. Criou clássicos como “Azul da Cor do Mar” e “Primavera”.
Uma montagem sobre Tim Maia já havia tido grande sucesso em 2011, quando Tiago Abravanel interpretou o cantor e consolidou sua carreira como ator. O espetáculo, dirigido por João Fonseca e escrito por Nelson Motta, teve como base a biografia “Vale Tudo – O Som e a Fúria de Tim Maia”, lançada em 2007.
Na versão atual, a direção é de Pedro Brício, com texto novamente assinado por Nelson Motta, adaptado a partir da montagem original. O destaque central é a atuação de Thór Junior, que sustenta o espetáculo com presença de palco e fidelidade artística. “Tim Maia – Vale Tudo, o Musical” estreou em São Paulo e esteve em cartaz entre outubro e dezembro de 2025 antes de chegar ao Rio.
A montagem recria encontros icônicos do cantor com artistas como Elis Regina, Gal Costa e Sandra de Sá, além de incluir momentos cômicos, como a caricatura de Roberto Carlos interpretada por Tiago Herz. Pequenas imprecisões históricas não comprometem a experiência, que privilegia o clima festivo.
Entre humor, dança e emoção, o espetáculo se encerra com a balada “Você”, que simboliza a saudade deixada pelo cantor, e com “Do Leme ao Pontal”, que reforça o tom celebratório. O público deixa o teatro envolvido pelo legado de Tim Maia e pela performance de Thór Junior.
Com impressionante semelhança, Thór Junior mantém a atenção da plateia ao longo de toda a apresentação. Sua interpretação reproduz com precisão o canto, o fraseado e os maneirismos de Tim Maia, enquanto o espetáculo mantém um clima constante de baile.
“Quando soube que haveria audição para esse espetáculo, meu coração acelerou. Há mais de 12 anos espero a oportunidade de interpretar um personagem como esse, que é um ícone da música brasileira e um papel dos sonhos”, afirmou o ator.
O ator, então, enviou o material e foi selecionado para as audições, que reuniram cerca de 1.500 candidatos. No entanto, revelou que quase não conseguiu participar do processo devido ao cancelamento de dois voos. Ele só conseguiu realizar o teste após o diretor decidir reagendar para o outro dia.
Thór Junior também destacou o desafio de construir o personagem, incluindo o estudo do sotaque carioca e da trajetória de Tim Maia, além da responsabilidade de representar um dos maiores nomes da música brasileira. Segundo ele, a obra do artista permanece atual e seguirá emocionando novas gerações.
Natural de Salvador, na Bahia, Thór Junior é cantor, ator e dublador. Formado em Artes Cênicas pela UFBA, foi semifinalista do “Canta Comigo”, da Record, em 2019, e do “The Voice Brasil”, da TV Globo, em 2021. No reality musical, integrou o time de Carlinhos Brown após tentar ingressar no programa por oito anos.
â??Estou tentando me inscrever nesse programa hÃ¡, no mÃnimo, oito anos. Acho que, na nona vez, resolveram me chamar. Fazer parte desse elenco e do time de Carlinhos Brown Ã© incrÃvel. NÃ£o desistam dos seus sonhosâ?, declarou em entrevista sobre sua participaÃ§Ã£o no reality.
Ao longo da carreira, também atuou como backing vocal de artistas como Jammil e Uma Noites, Babado Novo, Timbalada e Harmonia do Samba, além de participar de programas como “Domingão do Faustão”, “Programa do Jô” e “Encontro com Fátima Bernardes”. Também esteve presente em festivais e eventos por todo o país, incluindo o Carnaval de Salvador, onde se apresentou por nove anos.
Nos palcos, integrou a montagem brasileira de “A Cor Púrpura”, dirigida por Tadeu Aguiar, e foi finalista em audições internacionais para musicais sobre Tina Turner e “O Rei Leão”, em Madri. Em São Paulo, interpretou P.T. Barnum em “O Rei do Show” e participou de “Kiss Me, Kate – O Beijo da Megera”, ao lado de Miguel Falabella e Fafy Siqueira.
Também esteve em produções como “Elvis: A Musical Revolution”, “Beetlejuice: Os Fantasmas Se Divertem” e “Chatô – O Rei do Brasil”, além do infantil “Encanto”. Na televisão, integrou o elenco de apoio da novela “Segundo Sol”, da TV Globo.
Como dublador, participou de produções como o live-action “One Piece”, “Nossa Luz Interior: Michelle Obama e Oprah Winfrey” e das séries “Gretel e o Hamster” e “Molly McGee e o Fantasma”. Também dublou uma música do longa de animação da Disney “Mundo Estranho” e da versão remasterizada de “No Meu Coração Você Vai Sempre Estar”, do clássico “Tarzan”.