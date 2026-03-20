Mistério! Fileira de buracos alinhados a mais de 2 mil metros de profundidade no oceano intriga cientistas

O fundo dos oceanos ainda é um dos ambientes menos explorados da Terra e uma descoberta realizada pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), em 2022, reforçou esse mistério.Por Flipar
Durante a expedição científica “Voyage to the Ridge”, ao explorar uma área remota do Atlântico, pesquisadores que exploravam a maior cadeia montanhosa submarina do planeta encontraram fileiras de buracos perfeitamente alinhados.
O rastro foi encontrado na chamada “Dorsal Mesoatlântica” (ou cordilheira mesoatlântica), próxima aos Açores, que fica localizada a cerca de 2.540 metros de profundidade.
Esses orifícios chamaram atenção por sua organização incomum. Diferente do que ocorre em formações naturais típicas, os buracos apareciam dispostos em linhas quase retas, com espaçamento relativamente uniforme entre eles.
Cada cavidade tinha poucos centímetros de diâmetro, bordas bem definidas e era cercada por pequenos montes de sedimento, como se o material tivesse sido removido de dentro.
Esse padrão sugeriu que a origem dos buracos não era aleatória, levantando a hipótese de algum processo específico, possivelmente biológico.
Para investigar o fenômeno, os cientistas utilizaram veículos operados remotamente (ROVs), comuns nesses tipos de missão, equipados com câmeras e braços mecânicos.
Apesar das tentativas de coleta de amostras diretamente dos buracos, o sedimento compacto dificultou a análise, e nenhuma evidência conclusiva foi encontrada.
Entre as hipóteses discutidas pela comunidade científica, a mais forte envolve a atividade de organismos bentônicos, como crustáceos ou vermes marinhos, que poderiam criar tais estruturas durante comportamentos de alimentação ou busca por abrigo.
Outras teorias mencionam a possível liberação de gases aprisionados no subsolo, embora o alinhamento perfeito torne essa explicação geológica menos provável.
Diante do impasse, a NOAA chegou a compartilhar as imagens nas redes sociais para buscar interpretações de outros especialistas e do público, gerando um debate global.
Descobertas desse tipo são fundamentais para a compreensão de ciclos globais, como o do carbono, e para o estudo da evolução da vida em condições extremas de total ausência de luz.
Assim, as fileiras de buracos permanecem como um mistério, evidenciando que o fundo do mar ainda guarda segredos e segue desafiando a lógica das formações naturais conhecidas.
Novas expedições e tecnologias poderão, no futuro, ajudar a esclarecer a origem dessas formações e ampliar o conhecimento sobre esse ambiente fascinante e ainda pouco compreendido.