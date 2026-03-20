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Arquipélago brasileiro formado por 21 ilhas vulcânicas abriga ‘melhor praia do mundo’ e se tornou um paraíso para golfinhos

Fernando de Noronha, em Pernambuco, é um arquipélago composto por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica conhecido por suas paisagens preservadas e rica vida marinha.

Por Flipar
Divulgação/Governo de Pernanbuco

Um dos maiores destaques é a Baía dos Golfinhos, onde centenas — às vezes milhares — de golfinhos-rotadores aparecem ao amanhecer para descansar e se reproduzir, criando um espetáculo natural raro e constante.

Reproduc?a?o/YouTube

Descoberto em 1503 durante expedições portuguesas, o arquipélago passou por disputas entre europeus, abrigou fortificações como o Forte de Nossa Senhora dos Remédios e chegou a funcionar como presídio e base militar.

Wikimedia Commons/Carlos Scorzato

A partir de 1988, com a criação do Parque Nacional Marinho, cerca de 70% da área passou a ser protegida, consolidando Noronha como um dos principais destinos ecológicos do Brasil.

Wikimedia Commons/Lidia Marques

O arquipélago também é um centro vital de pesquisas para o Projeto Tamar, que monitora a desova de tartarugas marinhas em locais como a Praia do Leão e a Baía do Sueste.

Divulgac?a?o

A região abriga mais de 230 espécies de peixes, corais e naufrágios como o da Corveta Ipiranga. As águas quentes, influenciadas pela Corrente Sul Equatorial, mantêm temperatura média de 26 °C durante todo o ano, favorecendo mergulhos com excelente visibilidade.

Zaira Matheus/Acervo pessoal

As praias de Noronha são divididas entre o Mar de Dentro, voltado para o continente, e o Mar de Fora, com águas mais agitadas, voltado para o continente africano.

Divulgação Governo de Pernanbuco

Entre elas, a Baía do Sancho é recorrentemente eleita a melhor do mundo por sua beleza cênica e águas turquesas acessadas por fendas nas falésias.

Flickr Voice Nature world PLUS

Outros pontos imperdíveis incluem a Baía dos Porcos, com vista para o Morro Dois Irmãos, e a Trilha da Atalaia, que funciona como um aquário natural de acesso restrito.

Divulgação Governo de Pernanbuco

Além da natureza, o Forte de Nossa Senhora dos Remédios oferece uma imersão na história colonial e um dos melhores ângulos para o pôr do sol na ilha.

Reproduc?a?o/YouTube Viajantes de Estação em Estação

Manter esse nível de preservação exige regras rígidas e custos específicos para os visitantes. Em 2026, a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) passou a custar a partir de 105,79 reais por dia.

Snow-surf/Wikimédia Commons

O valor é progressivo, ou seja, quanto mais dias, mais caro fica. O ingresso do Parque Nacional tem validade de dez dias e valores diferenciados para brasileiros e estrangeiros.

Divulgação Governo de Pernanbuco

Em 1990, foi criado o Projeto Golfinho Rotador, uma iniciativa brasileira de pesquisa e conservação dedicada ao estudo dos golfinhos-rotadores, especialmente os que frequentam a Baía dos Golfinhos. 

Divulgac?a?o/Cynthia Gerling

A iniciativa surgiu com o objetivo de compreender o comportamento, a dinâmica populacional e a importância ecológica desses cetáceos, além de garantir sua proteção em um dos principais refúgios da espécie no mundo.

Jose? Martins/Acervo pessoal

O projeto não atua apenas no mar, mas também na comunidade. Ele promove oficinas, palestras e atividades com os moradores e as crianças da ilha para fortalecer a consciência ecológica.

Divulgac?a?o

Graças a esse trabalho, a região se mantém como um dos ambientes mais seguros para os golfinhos-rotadores, servindo de referência mundial em conservação.

Reproduc?a?o @icmbionoronha

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