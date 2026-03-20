Soberanos dos céus: entenda as características que separam — e unem — gaviões, falcões e águias

Águias, gaviões e falcões são aves de rapina, ou seja, predadores altamente especializados que ocupam o topo de cadeias alimentares em diversos ecossistemas.Por Flipar
Apesar de muitas vezes serem confundidos, eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Accipitriformes (no caso de águias e gaviões) e Falconiformes (no caso dos falcões).
Surpreendentemente, estudos genéticos recentes sugerem que os falcões são evolutivamente mais próximos dos papagaios do que dos gaviões, apesar de sua aparência sugerir o contrário.
As águias são as “gigantes” do grupo. Elas se destacam pelo porte imponente, com bicos e garras poderosas, capazes de exercer uma pressão esmagadora sobre as vítimas.
Por conta das suas asas largas, grande envergadura e uma musculatura forte, as águias conseguem executar voos planados por longos períodos aproveitando as correntes de ar sem gastar energia.
Alguns exemplos são a águia-careca e a águia-real. Elas costumam habitar áreas abertas, montanhosas ou próximas a grandes corpos d’água e caçam presas relativamente grandes.
Elas são oportunistas e caçam desde peixes até mamíferos de médio porte. Além disso, têm visão extremamente aguçada, permitindo identificar movimentos a mais de 3 quilômetros de distância.
As águias também constroem ninhos enormes, geralmente em locais elevados e de difícil acesso, e tendem a ter uma postura mais solitária e territorial.
Os gaviões pertencem à família Accipitridae, assim como as águias, mas incluem espécies adaptadas a ambientes mais fechados, como florestas e áreas urbanas.
Eles possuem asas mais curtas e arredondadas, ideais para manobras rápidas entre árvores, e uma cauda mais longa que auxilia no controle do voo. Um exemplo comum no Brasil é o gavião-carijó.
O gavião não costuma planar a altitudes tão elevadas quanto a águia; ele prefere a emboscada, observando de um poleiro e se lançando em um voo rápido e rasteiro. Sua dieta é variada, incluindo pequenos mamíferos, répteis, insetos e aves menores.
Já os falcões pertencem à família Falconidae e se destacam principalmente pela velocidade. O falcão-peregrino, por exemplo, é considerado o animal mais rápido do mundo, podendo ultrapassar 320 km/h em mergulho.
Diferentemente das águias e gaviões, os falcões contam com asas longas e pontiagudas em formato de foice, adaptadas para voos rápidos e diretos em áreas abertas.
Outra característica marcante é a forma como matam suas presas: em vez de usar apenas as garras, eles contam com um “dente” na borda do bico usado para quebrar o pescoço da vítima.
Apesar dessas diferenças, as três aves compartilham várias semelhanças fundamentais. Todas têm bicos curvos e afiados, garras fortes e uma visão extremamente desenvolvida.
Todas são carnívoras e desempenham papel ecológico essencial no controle de populações de outras espécies. Também são frequentemente associadas a símbolos de poder e soberania em diversas culturas ao redor do mundo.