Ovos de aves pelo mundo: tamanhos, cores e curiosidades

As aves são os animais mais frequentemente associados aos ovos, presença comum no dia a dia de muitas pessoas. Isso se deve, em parte, ao consumo humano, já que esses alimentos são amplamente utilizados na alimentação em diferentes culturas. Além disso, a variedade de formas, tamanhos e cores dos ovos entre as aves também chama a atenção.

Por Flipar