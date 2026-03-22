Brasil revisa níveis ideais de colesterol; saiba os novos parâmetros

Uma nova “Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose” foi divulgada em 2025 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O documento atualiza e substitui a versão anterior, publicada em 2017.Por Flipar
A nova norma endurece as metas para níveis de colesterol LDL, o chamado “colesterol ruim”, e introduz uma categoria inédita de risco extremo, voltada para pacientes que já sofreram múltiplos eventos cardiovasculares.
Uma das mudanças mais marcantes está no valor considerado aceitável para indivíduos com baixo risco cardiovascular. A meta para o LDL agora é menos de 115 mg/dL, ante o limite anterior de 130 mg/dL.
Para risco intermediário, mantém-se a meta abaixo de 100 mg/dL; para alto risco, inferior a 70 mg/dL; para muito alto risco, menor que 50 mg/dL – todos parâmetros revisados para maior rigor.
A grande novidade é a categoria de risco extremo, segmento inédito na diretriz, que demanda uma meta ainda mais restritiva: LDL inferior a 40 mg/dL para quem já teve mais de um evento cardiovascular significativo.
Além disso, foram incorporados novos marcadores para avaliação do risco, como o colesterol não-HDL, apolipoproteína B e lipoproteína(a) (Lp(a)).
Para estimar o risco cardiovascular em dez anos, a diretriz de 2025 amplia o uso de cálculos mais detalhados e atualizados. Entre eles, está o escore “PREVENT”, da American Heart Association, que considera fatores como idade, histórico clínico, função renal e índice de massa corporal, permitindo uma avaliação mais precisa do risco de infarto ou AVC.
Também se destaca que todos os adultos devem, ao menos uma vez na vida, realizar a dosagem de lipoproteína(a), já que ele atua como marcador de risco elevado. Porém, esse exame ainda enfrenta limitações de acesso pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e cobertura de planos de saúde.
Quanto ao tratamento, a diretriz reforÃ§a que, para pacientes em risco elevado, muito elevado ou risco extremo, pode ser necessÃ¡rio o uso combinado de fÃ¡rmacos, como estatinas mais ezetimiba, e, em casos recorrentes, inibidores de PCSK9.
Mas as mudanças no estilo de vida continuam centrais: alimentação equilibrada, prática regular de exercícios, abandono do tabagismo, moderação no consumo de álcool e controle do peso são enfatizados como pilares da prevenção.
Em resumo, as novas diretrizes da SBC marcam um endurecimento nas metas para controle do colesterol. O objetivo é reduzir infartos, AVCs e mortalidade cardiovascular, reforçando diagnóstico precoce e tratamento adequado.
O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo. Presente em todas as células, ele participa da formação das membranas celulares, da produção de hormônios importantes e da síntese da vitamina D. Também é fundamental para a produção da bile, que auxilia na digestão das gorduras.
Apesar de sua importância, o colesterol em excesso pode representar riscos à saúde. Isso acontece porque ele circula pelo sangue transportado por lipoproteínas. As duas principais são o LDL – lipoproteína de baixa densidade -, conhecido popularmente como “colesterol ruim”, e o HDL – lipoproteína de alta densidade -, chamado de “colesterol bom”.
O LDL, quando em níveis elevados, pode se acumular nas paredes das artérias, favorecendo a formação de placas que levam à aterosclerose, condição que aumenta as chances de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC.
Já o HDL atua de maneira protetora, transportando o excesso de colesterol das artérias de volta ao fígado, onde será eliminado.
Por isso, manter um bom equilíbrio entre essas duas frações é essencial. O problema não está na presença do colesterol em si, mas nos desequilíbrios e nos valores persistentemente altos, principalmente do LDL.
A quantidade de colesterol no organismo é resultado tanto da produção interna – feita principalmente pelo fígado – quanto da ingestão de alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados.
Dietas ricas em gorduras saturadas e trans, associadas ao sedentarismo, tabagismo e excesso de peso, podem elevar significativamente seus nÃveis. E a dosagem do colesterol no sangue Ã© um dos exames de rotina mais solicitados em consultas mÃ©dicas.