Povos indígenas que seguem nas Américas até hoje

Canadá: O país abriga diversas comunidades indígenas, como as Primeiras Nações, os Inuit e os Métis, reconhecidos por direitos legais e proteção cultural. Povos como os Cree e os Mohawk estão entre os mais conhecidos. A presença indígena é marcante especialmente no norte e em áreas rurais, onde tradições e línguas continuam preservadas.