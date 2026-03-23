Árvore rara ameaçada de extinção, camboatã é encontrada em Porto Alegre

Um exemplar de camboatã, árvore classificada como Em Perigo de Extinção, foi encontrado pela primeira vez em uma área natural de Porto Alegre. Conhecida também como marmelinho ou leiteiro, a espécie foi localizada em um terreno n Por Flipar
O registro, feito por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros.<
Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado de extinção, o que pode comprometer a biodiversidade e os ecossistemas.
Divulgado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.
Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira e medicamentos, além de produzir oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.
Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.
O Brasil lidera o ranking de espécies de árvores em risco de extinção, com 1.788 registros. Ainda assim, novas descobertas reforçam a importância da conservação.
Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim BotÃ¢nico do Rio de Janeiro identificaram duas espÃ©cies no
Uma delas é a Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestíveis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.
A outra é a Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.
Já em dezembro de 2023, uma guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador, foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, por equipes do