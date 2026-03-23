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Árvore rara ameaçada de extinção, camboatã é encontrada em Porto Alegre

Um exemplar de camboatã, árvore classificada como Em Perigo de Extinção, foi encontrado pela primeira vez em uma área natural de Porto Alegre. Conhecida também como marmelinho ou leiteiro, a espécie foi localizada em um terreno n

Por Flipar
Rogério Otávio Schmidt/Smamus

O registro, feito por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, em parceria com o pesquisador Martin Molz, confirma a ocorrência autóctone da árvore, que mede 13,5 metros.<

Rogério Otávio Schmidt/Smamus

Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo está ameaçado de extinção, o que pode comprometer a biodiversidade e os ecossistemas.

El?bieta Michta/Pixabay

Divulgado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que cerca de 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas de extinção, principalmente devido ao desmatamento, à agricultura, à expansão urbana e às mudanças climáticas.

Imagem de 995645 por Pixabay

Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira e medicamentos, além de produzir oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.

Reprodução de vídeo BBC

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas na construção, enquanto outras 2 mil servem para alimentação, combustíveis e remédios. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam derrubadas a cada ano.

Imagem de Milt Ritter por Pixabay

O Brasil lidera o ranking de espécies de árvores em risco de extinção, com 1.788 registros. Ainda assim, novas descobertas reforçam a importância da conservação.

Germano Roberto Schuur wikimedia commons

Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Jardim BotÃ¢nico do Rio de Janeiro identificaram duas espÃ©cies no

DivulgaÃ§Ã£o Portal da Prefeitura de NiterÃ³i

Uma delas é a Eugenia delicata, conhecida como uvaia-pitanga, com frutos comestíveis alaranjados e sabor semelhante ao da goiaba.

Divulgação/Thiago Fernandes

A outra é a Eugenia superba, chamada de cereja-amarela-de-Niterói, que possui tronco descamante e frutos característicos. Ambas são endêmicas da região entre Niterói e Maricá e atingem entre 12 e 15 metros de altura.

Divulgação/Thiago Fernandes

Já em dezembro de 2023, uma guapeba, também conhecida como fruta-do-imperador, foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica, por equipes do