Cervejas que são apreciadas nos famosos pubs ingleses

Na Inglaterra, a cultura dos pubs é bastante enraizada e continua sendo uma parte importante da vida social. Estima-se que existam cerca de 40 mil estabelecimentos no país, número que pode variar ao longo dos anos. Mais do que simples bares, os pubs funcionam como espaços de convivência, onde as pessoas se reúnem para conversar, compartilhar experiências e fort Por Flipar
Na Inglaterra, algumas cervejas populares são amplamente consumidas em ambientes públicos, especialmente em bares e eventos. Elas costumam estar presentes nas mesas de amigos e frequentadores assíduos dos tradicionais pubs do país. A seguir, veja algumas das mais conhecidas:
Guinness: Embora seja irlandesa, a Guinness é uma stout muito consumida nos pubs ingleses, apreciada pelo sabor encorpado.
Fuller’s London Pride: Uma das bitters mais conhecidas de Londres, famosa pelo equilíbrio entre malte e lúpulo.
Greene King IPA: Muito popular em pubs, é uma pale ale de sabor suave, fácil de beber e encontrada em diversas regiões.
Boddingtons: Uma pale ale de Manchester com uma textura cremosa, conhecida pelo sabor suave e pelo leve amargor.
Old Speckled Hen: Uma English ale famosa por seu sabor maltado e ligeiramente doce, é amplamente consumida.
Adnams Ghost Ship: Uma pale ale refrescante com sabor cítrico, popular por seu sabor leve e frutado.
Carling: Uma lager leve e refrescante, é a marca mais vendida no Reino Unido.
Stella Artois: De origem belga, é bastante consumida na Inglaterra, sendo uma opção fácil de encontrar em pubs e bares.
Foster’s: Lager de origem australiana que se popularizou no Reino Unido por seu sabor suave e refrescante.
Heineken: Essa lager holandesa é bastante popular e bem aceita em pubs e festivais.
Peroni Nastro Azzurro: Uma lager italiana, bastante popular em bares e restaurantes ingleses, especialmente em eventos e encontros sociais.
Amstel: Outra lager popular e refrescante, fácil de encontrar em pubs e conhecida pelo sabor suave.
John Smith’s: Uma ale suave e levemente amarga, muito apreciada em pubs e com uma textura cremosa.
Tennent’s: Lager escocesa que conquistou fãs na Inglaterra, especialmente nas áreas mais ao norte.
Doombar: Uma ale tradicional inglesa da regiÃ£o da Cornualha, conhecida pelo sabor maltado e final levemente amargo.
Camden Hells Lager: Lager artesanal de Londres com influência de estilos alemães, popular entre aqueles que buscam algo local e de alta qualidade.
Tribute: Cerveja da Cornualha, uma pale ale leve e frutada, amplamente consumida em eventos e pubs no sul da Inglaterra.
Beavertown Neck Oil: Uma IPA leve e refrescante, bastante popular entre os consumidores mais jovens e em pubs que servem opções artesanais.