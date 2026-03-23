Cervejas que são apreciadas nos famosos pubs ingleses

Na Inglaterra, a cultura dos pubs é bastante enraizada e continua sendo uma parte importante da vida social. Estima-se que existam cerca de 40 mil estabelecimentos no país, número que pode variar ao longo dos anos. Mais do que simples bares, os pubs funcionam como espaços de convivência, onde as pessoas se reúnem para conversar, compartilhar experiências e fort Por Flipar