Christopher Nolan grava “Odisséia” totalmente em IMAX

Essa nova câmera IMAX, feita em fibra de carbono, é mais leve e compacta, o que possibilita seu uso em diferentes cenários e sets. Ela possui visor integrado, que elimina a necessidade de telas externas, e reduz significativamente o ruído de imagem. A tecnologia permite registrar closes e diálogos com qualidade inédita, algo antes restrito às cenas de ação.
O uso completo dessa tecnologia IMAX já é considerado um marco técnico que pode revolucionar a indústria cinematográfica. Mas você sabe o que é IMAX e o que diferencia essas salas das salas de cinema convencionais? O formato surgiu em 1970, criado pela empresa canadense IMAX Corporation, com a primeira projeção na Expo ’70, no Japão, e a primeira sala dedicada inaugurada em 1971, em Toronto.
No Brasil, a primeira exibição IMAX aconteceu em 1997, com a primeira sala aberta em 2009, na cidade de São Paulo. Atualmente, o país conta com salas em várias metrópoles, incluindo Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Essas salas possuem design diferenciado e telas maiores, que medem 16,1 metros de altura por 22 metros de largura.
Os filmes filmados para IMAX utilizam câmeras mais robustas e, geralmente, filmes de 70mm, que captam muito mais detalhes do que os 35mm padrão. A pós-produção é minuciosa, e os diálogos são regravados em estúdio A exibição só é possível em salas específicas, onde projetores potentes e métodos especiais de exibição, aliados a telas curvas, preenchem completamente o campo de visão do espectador.
Os filmes IMAX atingem resolução de até 18K, campo de visão mais amplo e detalhes mais finos, enquanto os filmes convencionais usam 35 mm e resolução de até 4K. Isso gera experiências cinematográficas tecnicamente e sensorialmente diferentes. O som nas salas IMAX também é superior, com 6 a 12 canais de áudio, em contraste com o 5.1 das salas convencionais, garantindo diálogos claros e uma experiência sonora mais imersiva.