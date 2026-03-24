Christopher Nolan grava “Odisséia” totalmente em IMAX

O uso completo dessa tecnologia IMAX já é considerado um marco técnico que pode revolucionar a indústria cinematográfica. Mas você sabe o que é IMAX e o que diferencia essas salas das salas de cinema convencionais? O formato surgiu em 1970, criado pela empresa canadense IMAX Corporation, com a primeira projeção na Expo ’70, no Japão, e a primeira sala dedicada inaugurada em 1971, em Toronto.