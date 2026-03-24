Galeria Especiaria aromática, noz-moscada tem sabor marcante e múltiplas propriedades A noz-moscada é uma especiaria aromática que costuma ser apreciada e valorizada pelo seu sabor marcante e pelas propriedades medicinais. É utilizada em diversas culturas há séculos, tanto na culinária quanto na fitoterapia. Por Flipar

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