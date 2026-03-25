Galeria Graviola: cultivo, usos e características da fruta Uma graviola no quintal une beleza, sabor e saúde em um só espaço. A árvore tropical encanta pelo verde intenso das folhas, perfuma o ambiente e presenteia com frutos de polpa branca e aromática. Ao mesmo tempo, desperta curiosidade por seus possíveis usos em chás e receitas, tornando-se uma companheira versátil que transforma o cotidiano. Por Flipar

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