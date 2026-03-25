SAÚDE

A doença transmitida pela água que ameaça todos nós

O médico infectologista Fernando Silveira explicou ao Correio que a enfermidade, muitas vezes subnotificada e confundida com diarreias comuns, representa risco grave para crianças e idosos

Por Anna Júlia Castro
Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press

Infecção

A contaminação da água pode ameaçar a saúde pública, através da bactéria Shigella, que desencadeia a doença Shigelose

Imagem de Jonas KIM por Pixabay

Subnotificação

Dr. Fernando Silveira, infectologista e coordenador de infectologia do Grupo Mantevida, explica que muitos casos leves da doença sequer chegam aos consultórios ou acabam 'diluídos' nas estatísticas gerais de diarreias infecciosas

Divulgação

O Perigo Além do 'mal-estar'

Segundo o médico, é necessário ficar atento se a diarreia vir acompanhada de febre alta; presença de sangue ou muco nas fezes; sinais de desidratação; ou persistência dos sintomas por mais de 48 a 72 horas

Sasun Bughdaryan/Unsplash

Prevenção simples

A solução mais eficaz é a mais antiga e a mais óbvia: higiene rigorosa das mãos. O médico explica que em ambientes coletivos, como creches e escolas, o cuidado deve ser redobrado, já que o contato fecal-oral entre crianças é o principal motor de surtos

sxc.hu/DN/Divulga??o/D.A Press

Disparidade

'O país tem protocolos para tratar a doença, mas o uso inadequado de medicamentos e a desigualdade no acesso ao diagnóstico dificultam o combate' alerta o infectologista

Freepik

Infraestrutura e bons hábitos

Educação sanitária, acesso a saneamento básico e o hábito de lavar as mãos antes de comer são as barreiras definitivas contra uma enfermidade que, em pleno século 21, ainda não deveria fazer parte do nosso cotidiano

Marcos Santos/USP Imagens

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*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite 

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