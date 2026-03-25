A doença transmitida pela água que ameaça todos nós

A contaminação da água pode ameaçar a saúde pública, através da bactéria Shigella, que desencadeia a doença Shigelose
Dr. Fernando Silveira, infectologista e coordenador de infectologia do Grupo Mantevida, explica que muitos casos leves da doença sequer chegam aos consultórios ou acabam 'diluídos' nas estatísticas gerais de diarreias infecciosas
Segundo o médico, é necessário ficar atento se a diarreia vir acompanhada de febre alta; presença de sangue ou muco nas fezes; sinais de desidratação; ou persistência dos sintomas por mais de 48 a 72 horas
A solução mais eficaz é a mais antiga e a mais óbvia: higiene rigorosa das mãos. O médico explica que em ambientes coletivos, como creches e escolas, o cuidado deve ser redobrado, já que o contato fecal-oral entre crianças é o principal motor de surtos
'O país tem protocolos para tratar a doença, mas o uso inadequado de medicamentos e a desigualdade no acesso ao diagnóstico dificultam o combate' alerta o infectologista
Educação sanitária, acesso a saneamento básico e o hábito de lavar as mãos antes de comer são as barreiras definitivas contra uma enfermidade que, em pleno século 21, ainda não deveria fazer parte do nosso cotidiano
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite
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