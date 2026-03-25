SONHOS

Saiba o significado de sonhar que está sendo perseguido

Psiquiatra explica que sonhos como esse podem acontecer em momentos de instabilidade emocional

Por Júlio Noronha*
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Sonho

Pesquisas recentes reforçam que sonhar faz parte do processamento de memórias, da integração de experiências emocionais e da reorganização do que vivemos no dia a dia. É comum que os sonhos nos causem dúvidas, um exemplo comum é quando sonhamos que estamos sendo perseguidos, fazendo com que pensemos o por que isso acontece

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Signifcado

Para André Botelho, médico psiquiatra do Sírio-Libanês, em Brasília, explica que o 'sonho não 'traduz' tudo de forma literal, mas expressa preocupações, desejos, conflitos, medos e tentativas de lidar com aspectos profundos da nossa vida emocional'.

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O que diz a ciência

Do ponto de vista da neurociência, sonhar mostra que o cérebro mesmo adormecido continua trabalhando. Já para psicanálise, sonhar não é apenas algo biológico, é também o que ajuda o indivíduo a processar a vida e as emoções

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Sonhos recorrentes

Botelho explica que é comum que sonhos recorrentes, como sonhar que está sendo perseguido, chamem mais a atenção por acontecerem muitas vezes em momentos de instabilidade emocional. A literatura atual associa esses sonhos recorrentes e pesadelos a cargas de sofrimento psíquico, sobretudo em quadros de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático

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Perseguição

Uma boa explicação para sonhar que está sendo perseguido é que os sonhos funcionam como simulações de ameaças, nos quais o cérebro ensaia situações de perigo e possíveis respostas em um 'ambiente seguro'. Essa hipótese da neurociência ajuda a entender o motivo dessas cenas de fuga, perseguição, queda e invasão ocorrerem com tanta frequência

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Sonhos únicos

O psiquiatra explica que 'o sonho pertence ao sonhador'. Ou seja, cada um tem as próprias perseguições internas, portanto não existe um significado universal para um determinado sonho. Os sonhos acontecem a partir de um olhar interno, que busca razões dentro do contexto emocional e das experiências do indivíduo

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*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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