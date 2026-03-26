Nicholas Brendon, de “Buffy: A Caça-Vampiros”, morre aos 54 anos

Em 2023, sofreu um infarto e, depois, foi diagnosticado com cardiopatia congênita, defeito na formação do coração que surge ainda nas primeiras oito semanas de gestação, quando o coração do bebê está se formando. Também enfrentava a síndrome da cauda equina, uma condição causada pela compressão de nervos na base da coluna, e precisou fazer cirurgias para tratar o problema.