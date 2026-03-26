Nicholas Brendon, de “Buffy: A Caça-Vampiros”, morre aos 54 anos

Em nota divulgada à imprensa, os familiares compartilharam que ele estava sob tratamento e tinha esperança de melhorar no futuro. Isso porque, nos últimos anos, o ator lidava com diferentes problemas de saúde: “Ele seguia medicado e esperançoso em relação ao futuro”, dizia o comunicado.
Em 2023, sofreu um infarto e, depois, foi diagnosticado com cardiopatia congênita, defeito na formação do coração que surge ainda nas primeiras oito semanas de gestação, quando o coração do bebê está se formando. Também enfrentava a síndrome da cauda equina, uma condição causada pela compressão de nervos na base da coluna, e precisou fazer cirurgias para tratar o problema.
A seguir, saiba mais sobre Nicholas Brendon Schultz, conhecido por sua atuação em séries 'Buffy: a Caça-Vampiros' e 'Criminal Minds'. Nascido no dia 12 de abril de 1971, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele nasceu três minutos depois de seu irmão gêmeo idêntico, Kelly Donovan.
Na infância, tinha o sonho de ser jogador de beisebol, mas desistiu aos 20 anos. Em vez disso, decidiu ser ator para lidar com a gagueira, que era evidente desde quando ele tinha 7 anos de idade. Inclusive, por causa dessa condição, ele tinha receio de falar com estranhos e se relecionar.
Como representante da causa e crescente popularidade por causa da carreira, Brendon chegou a trabalhar para a Stuttering Foundation of America, que, em 2001, o contatou e o nomeou presidente honorário da Semana Nacional de Conscientização sobre a Gagueira em maio de 2001, maio de 2002 e maio de 2003.
Brendon, porém, desistiu de atuar depois de dois anos na profissão, porque não suportava lidar com a política de Hollywood. Ele decidiu voltar a estudar e começou a fazer faculdade de medicina, mas também desistiu. Nessa época, trabalhou como ajudante de encanador, zelador de clínica veterinária, monitor de creche, garçom e assistente de produção do programa televisivo 'Dave's World'.
Aos 25 anos, Brendon decidiu voltar a atuar e conseguiu um papel em 'Buffy: a Caça-Vampiros', em 1997. Na série, interpretou Xander Harris, um dos principais aliados da protagonista, interpretada por Sarah Michelle Gellar. Seu personagem se tornou um dos mais favoritos da produção, que ficou no ar até 2003 e teve sete temporadas.
Um dos personagens principais, Brendon apareceu em todos os episódios da série, com exceção de um, e chegou a contracenar com seu irmão gêmeo, Kelly Donovan, quando seu personagem foi dividido em dois no terceiro episódio da quinta temporada intitulado 'A Substituição'.
Outro papel de destaque em sua carreira foi na série 'Criminal Minds', na qual interpretou Kevin Lynch, um analista técnico do FBI. Sua primeira aparição ocorreu na terceira temporada, em 2007, e, desde então, como personagem recorrente, participou de episódios específicos ao longo das temporadas seguintes, até a décima, em 2014.
Brendon também atuou em outras produções, como nos filmes 'Celeste in the City', 'Competição em Família', 'Serpente de Fogo', 'Amor de Infância', 'Coerência' e 'Um Golpe de Rei', e nas séries 'Kitchen Confidential', 'Desaparecidos', 'Private Practice' e 'Hollywood Heights', entre outras.
O ator também esteve envolvido em algumas polêmicas, já que lutou durante muitos anos contra a depressão e o alcoolismo, o que resultou em diversos problemas com a lei, incluindo prisões e várias condenações por destruição de propriedade, vandalismo, roubo e violência doméstica.