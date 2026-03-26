Mariah Carey e a carreira repleta de recordes na música pop

Desde que surgiu no início dos anos 1990, a cantora chamou atenção pelo impressionante alcance vocal e por composições que rapidamente dominaram as paradas.
Ao longo das décadas, acumulou hits que se tornaram referência no pop e no RnB, além de conquistar prêmios importantes e uma base fiel de fãs ao redor do mundo, como veremos nos cards a seguir.
Mariah Carey é cantora, compositora, produtora musical e atriz. Ela nasceu em 1969 em Huntington, Nova York. Ela é filha de Patricia Hickey, cantora de ópera e professora de voz, e Alfred Roy Carey, engenheiro aeronáutico de ascendência afro-venezuelana.
Carey começou a cantar aos quatro anos de idade. Durante sua adolescência, a artista desenvolveu sua habilidade vocal e começou a escrever músicas. Ela conseguiu um contrato com a Columbia Records em 1988 e lançou seu álbum de estreia homônimo em 1990, que incluía os singles de sucesso 'Vision of Love' e 'Love Takes Time'.
Mariah é tida como uma das melhores cantoras de todos os tempos. Ela ficou conhecida por seu alcance vocal de cinco oitavas, estilo de canto melismático e uso do registro de apito, o que lhe rendeu o apelido de 'Pássaro Supremo'.
Um pesquisa realizada pelo site 'Concert Hotels', por exemplo, a classificou como a segunda vocalista com maior extensão vocal da história da música, atrás apenas de Axl Rose, da banda Guns N' Roses.
Mariah gravou ao todo 15 álbuns de estúdio e coleciona hits ao longo da carreira, como 'Emotions', 'Fantasy', 'Hero', 'Without You', 'We Belong Together' e 'Shake It Off'. Mariah também já venceu diversos prêmios, incluindo Grammy Awards, World Music Awards e Billboard Music Awards.
Além disso, a cantora foi a primeira artista a ter cinco singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Como se não bastassem os recordes, Mariah ainda é dona do maior hit de Natal da história dos Estados Unidos, 'All I Want For Christmas Is You'.
Além de ter sido a 18ª música de Carey a ficar em 1º lugar na Billboard Hot 100, fazendo dela a artista solo com maior número de canções nessa posição, a canção fez com que a artista se tornasse a única da história a ter uma faixa número um em quatro décadas consecutivas.
Em 2009, a Billboard elegeu 'We Belong Together', de Mariah, como a 'música de maior sucesso da década de 2000' e a 11º canção mais popular de todos os tempos. Em 2012, o canal VH1 colocou a cantora em 2º lugar na lista das 100 maiores mulheres da música.
Além de sua carreira musical, Mariah Carey também teve sucesso como atriz, estrelando em filmes como 'Glitter: O Brilho de uma Estrela' (2001) e 'Preciosa: Uma História de Esperança' (2009), pelo qual recebeu elogios da crítica.
A 'Rainha do Natal' também é conhecida por sua personalidade extravagante e por sua vida pessoal, que frequentemente atrai a atenção da mídia.