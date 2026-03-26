Guilherme Arantes será homenageado pela União Brasileira de Compositores

A cerimônia terá um pocket show com releituras de suas canções, interpretadas por artistas como Vanessa Moreno, Fernanda Takai, Jonathan Ferr e Tiê, acompanhados pelo pianista franco-brasileiro Aymeric. Essa é a terceira edição do evento; em 2025, a medalha foi entregue ao músico Luiz Caldas, em Salvador, e, no ano anterior, o escolhido foi o compositor Fausto Nilo, em Fortaleza.
Para o cantor e compositor, receber essa medalha em 2026 é ainda mais especial, porque é o ano em que completa 50 anos de carreira. Para celebrar essa importante marca, ele preparou uma turnê especial , chamada '50 Anos-Luz, que vai percorrer todo o país e lançou o álbum 'Interdimensional'.
Nascido no dia 28 de julho de 1953, em São Paulo, ele é reconhecido como um dos grandes cantores e hitmakers da música nacional. Ao longo da sua carreira, ele conseguiu emplacar diversos sucessos, tanto em sua voz quanto na voz de grandes artistas, além de receber vários reconhecimentos importantes.
Guilherme também contribuiu para o surgimento do fenômeno new wave, um estilo musical que surgiu no fim da década de 1970, no Brasil, em 1981, ao lançar a canção 'Perdidos na Selva', que é considerada por muitos a primeira música do gênero no país. A seguir, conheça mais sobre Guilherme Arantes.
Influenciado pelo pai, cirurgião e violonista amador, aprendeu cavaquinho, bandolim e piano aos seis anos. Ao ingressar no curso de Arquitetura da FAU, formou a banda Moto Perpétuo, grupo de rock progressivo, com Cláudio Lucci, Diógenes, Gerson Tatini e Egydio Conde, em 1973. No primeiro álbum do grupo, ele compôs 9 das 11 músicas do disco.
Depois de sair do grupo em 1975, ele fez sucesso na carreira solo quase que imediatamente com a música 'Meu Mundo e Nada Mais', que fez parte da trilha sonora da telenovela 'Anjo Mau', exibida em 1976 pela TV Globo. No mesmo ano, lançou seu primeiro EP intutulado 'Guilherme Arantes'.
Ainda fazem parte da sua discografia solo álbuns como 'Ronda Noturna', 'A Cara e a Coragem', 'Coração Paulista', 'Ligação', 'Despertar', 'Calor', 'Romances Modernos', 'Pão', 'Crescente', 'Castelos', 'Clássicos', 'Outras Cores', 'Piano Solos', 'Aprendiz', 'Lótus', 'Condição Humana', 'Flores e Cores', 'A Desordem dos Templários', 'Interdimensional', entre muitos outros.
Esses álbuns trouxeram diversas músicas de sucesso e que marcaram época como 'Cheia de Charme', 'Meu Mundo e Nada Mais', 'Um Dia, Um Adeus', 'Pedacinhos', 'O Melhor Vai Começar', 'Deixa Chover', 'Lindo Balão Azul', 'Cuide-se Bem', 'Amanhã ', 'Aprendendo a Jogar' e 'Planeta Água'.
Guilherme Arantes também é um compositor de grande sucesso e suas canções fizeram sucesso nas vozes de diversos grandes artistas, como Elis Regina, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Cláudia Telles, Cauby Peixoto, Belchior, Fafá de Belém, Chitãozinho e Xororó, Maria Bethânia, entre muitos outros.
Ao longo da carreira, diversas de suas mÃºsicas tambÃ©m fizeram parte de trilhas sonoras de novelas. Para se ter uma ideia, ele estÃ¡ entre os 20 artistas que mais tiveram canÃ§Ãµes incluÃdas nesse tipo de produÃ§Ã£o, com mais de 20 trilhas, como 'Baila Comigo', 'Mandala', 'Sonho Meu' e 'Vamp'.
Ele também recebeu vários reconhecimentos: foi eleito um dos 100 maiores artistas brasileiros pela Rolling Stone Brasil, que também destacou sua música 'Meu Mundo e Nada Mais' entre as melhores do país e o classificou como um dos grandes nomes do pop nacional. Além disso, ele está no seleto grupo de artistas da Steinway e Sons.