Cientistas desenvolvem bateria de longa duração que pode chegar a 5 mil anos

Essa tecnologia pode trazer avanços em setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto, embora ainda tenha aplicações limitadas.
Baseada no decaimento radioativo do carbono-14, um isótopo usado na datação de materiais arqueológicos, a bateria é capaz de gerar energia de forma contínua e duradoura.
O material radioativo é encapsulado em diamante sintético, um dos materiais mais resistentes conhecidos, o que ajuda a conter a radiação e torna a tecnologia potencialmente segura quando bem projetada e utilizada.
Além disso, o diamante atua como material semicondutor, permitindo converter a radiação em eletricidade e viabilizando o funcionamento do sistema.
Essa tecnologia representa um avanço em fontes de energia de longa duração, pois pode gerar eletricidade continuamente por milhares de anos, sem necessidade de recarga, embora com potência limitada e voltada a usos específicos.
No setor aeroespacial, a tecnologia poderia alimentar sensores e equipamentos de baixa potência em sondas e satélites por longos períodos, contribuindo para missões de longa duração sem necessidade de manutenção.
Ela também pode ser útil em locais remotos, como estações submarinas ou áreas inóspitas, alimentando dispositivos de baixo consumo por longos períodos, onde o acesso para manutenção é limitado.
Apesar das limitações atuais de potência, pesquisadores estudam formas de aprimorar a tecnologia, o que pode ampliar suas aplicações — embora ainda não haja garantia de aumento significativo na capacidade energética.
Apesar de inovadora, a tecnologia ainda apresenta limitações. Como gera energia em níveis de microwatts, não é adequada para dispositivos de alto consumo, como smartphones ou veículos elétricos.