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É rato ou camundongo? Confira as diferenças entre esses roedores

Comuns no mundo inteiro, ratos e camundongos são pequenos mamíferos pertencentes à família Muridae e são conhecidos tanto por sua presença em ambientes naturais quanto por sua convivência próxima com os seres humanos.

Por Flipar
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Apesar de muitas pessoas confundirem os dois, esses roedores pertencem à espécies diferentes, como o Rattus rattus e o Mus musculus, que apresentam características próprias.

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Enquanto as espécies mais comuns de ratos, como a ratazana (Rattus norvegicus) ou o rato-preto (Rattus rattus), podem pesar dez vezes mais, chegando facilmente aos 300 ou 500 gramas.

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Visualmente, os camundongos têm orelhas grandes em relação à cabeça e um focinho mais pontiagudo, acompanhado por uma cauda longa e fina coberta por pelos raleados.

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Já os ratos têm o corpo mais robusto, orelhas proporcionalmente menores, cabeça larga e cauda relativamente grossa, geralmente mais curtas que o comprimento total do corpo.

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No que diz respeito ao comportamento, as diferenças são ainda mais marcantes. Camundongos são animais extremamente curiosos e exploradores; ao encontrarem um objeto novo em seu ambiente, costumam investigá-lo quase imediatamente.

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Os ratos, por outro lado, são neofóbicos, o que significa que têm um medo instintivo de tudo o que é novo. Essa cautela torna o controle de pragas de ratos muito mais desafiador, já que eles podem levar dias para se aproximar de uma nova fonte de alimento ou armadilha.

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Além disso, enquanto camundongos preferem viver em áreas secas e próximas aos seus ninhos, as ratazanas são excelentes nadadoras e costumam habitar redes de esgoto e locais úmidos.

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Além de participarem da cadeia alimentar servindo de presa para diversos predadores, esses roedores também têm relevância científica, especialmente os camundongos que são amplamente utilizados em pesquisas laboratoriais devido à semelhança genética com os seres humanos.

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Outra semelhança é que ambos contam com dentes incisivos que nunca param de crescer, o que os obriga a roer constantemente materiais como madeira, plástico e até fiação elétrica.

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Os dois também são animais onívoros, ou seja, alimentam-se de grãos, frutas, restos de alimentos e pequenos insetos. Além disso, têm hábitos predominantemente noturnos, sentidos de olfato e audição altamente aguçados para compensar a visão limitada.

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