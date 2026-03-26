Entretenimento com cultura: os livros mais vendidos do mundo

A Bíblia de Gutenberg foi o primeiro impresso após a invenção da prensa de tipos móveis. Uma edição completa tem 1.282 páginas, com texto em duas colunas, a maioria encadernada em dois volumes. Estima-se que tenham sido prensadas 180 cópias da Bíblia.
A Bíblia é o livro mais lido da história. A Sociedade Bíblica do Brasil estima que a obra já vendeu mais de 3,9 bilhões de exemplares, sendo traduzida em quase 3 mil idiomas. Depois da Bíblia, veja outros livros que estão entre os mais vendidos do mundo.
'Dom Quixote', publicado em 1612, teve 500 milhões de cópias vendidas. A obra-prima foi escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes e se tornou um marco na literatura espanhola.
O romance narra as aventuras de Dom Quixote, um fidalgo castelhano e seu fiel escudeiro, Sancho Pança, enquanto ele busca provar seu amor por Dulcineia de Toboso, uma mulher imaginária que ele idealiza como a mais bela e virtuosa de todas.
'Um Conto de Duas Cidades' é do inglês Charles Dickens, um dos romancistas ingleses mais famosos do século XIX. A obra-prima foi publicada em 1859 e se passa na Revolução Francesa.
A obra mostra os efeitos da Revolução Francesa na Inglaterra por meio de personagens românticos e mostra como a luta pela liberdade pode se tornar, ironicamente, a própria tirania. Foram vendidos cerca de 200 milhões da obra.
'O Senhor dos Anéis', de J.R.R. Tolkien, foi lançado em 1954 e soma 150 milhões de cópias vendidas. A história virou filme e o sucesso é tanto que mais uma sequência será lançada em 2026.
A obra-prima narra a emocionante aventura de um grupo em uma hostil Terra-Média, onde diferentes raças travam guerra com Sauron, o Senhor Sombrio, que deseja ter novamente o domínio do Um Anel.
'O Pequeno Príncipe', escrito por Antoine de Saint-Exupéry, foi lançado em 1943 e teve mais de 142 milhões de cópias vendidas.
A obra-prima narra a história de um príncipe explorador, que viaja entre sete planetas para compreender significados maiores para sua vida, como amizade, amor, sabedoria, solidão e outros.
'Harry Potter e a Pedra Filosofal', de J.K. Rowling , foi lançado em 1997. A história de um jovem bruxo que sobreviveu após uma tragédia familiar durante a sua infância virou um filme de sucesso e até parque na Disney.
Ao crescer, ele é levado para a escola de Hogwarts, onde aprimora suas habilidades, faz amigos e descobre que seus traumas serão essenciais para determinar o futuro de todos. A obra-prima tem mais de 107 milhões de cópias vendidas. E abriu caminho para as sequências tanto na literatura como no cinema.
'E Não Sobrou Nenhum', da escritora Agatha Christie, foi lançado em 1939 e teve 100 milhões de cópias vendidas. A obra-prima é considerada um tesouro do romance policial.
A história é narrada em uma ilha isolada, onde existe apenas uma mansão e convidados suspeitos de crimes. O público é chamado para participar de um intenso jogo de detetive.
'O Sonho da Câmara Vermelha', escrito pelo chinês Cao Xueqin no século XVIII, é um dos quatro grandes romances clássicos da China, e teve 100 milhões de cópias vendidas.
A obra narra um drama sobre o destino de uma família, que se destina a tratar de temas como a juventude, psicologismo e laços familiares de forma memorialística.
'Ela, a Feiticeira', do escritor inglês Henry Haggard, foi lançado em 1887, teve 100 milhões de cópias vendidas. A obra conta as aventuras de um professor e seu pupilo que viajam para uma região remota da África.
No local, encontram uma feiticeira chamada Ela, líder do reino perdido de Kôr e capaz de exigir uma obediência surreal por parte da civilização.
'O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa' foi escrito pelo britânico C. S. Lewis em meados da década de 40. Porém, sua publicação só aconteceu em 1950. Essa obra foi traduzida em 41 idiomas e soma 85 milhões de cópias vendidas.
A obra narra a história de quatro irmãos que, ao fugirem dos bombardeios em Londres na 2° Guerra Mundial, chegam à casa de um professor que mora no campo e descobrem uma passagem secreta para um mundo fantástico.