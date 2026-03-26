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Uma ‘viagem’ pela música: instrumentos típicos de outros países que são raros no Brasil

Instrumentos musicais que são tradicionais em diferentes países carregam histórias, timbres e técnicas que quase não aparecem no Brasil.

Por Flipar
Reprodução do Flickr James King

Conhecê-los revela como cada cultura expressa sua identidade por meio de sons únicos e, muitas vezes, surpreendentes.

Reprodução do Youtube

Kaval — Bálcãs Flauta longa de madeira, produz um som suave e etéreo associado a pastores e canções antigas. É um dos símbolos musicais da região montanhosa dos Bálcãs.

Radoslavpaskalev/Wikimédia Commons

Tambura — Macedônia/Bulgária Instrumento de cordas semelhante a um alaúde, usado para acompanhar danças e cantos folclóricos. Seu som metálico marca festas e celebrações tradicionais.

Martin spainkWikimédia Commons

Duduk — Armênia Feito de damasqueiro, tem um timbre melancólico muito usado em trilhas sonoras. É considerado patrimônio cultural armênio pela profundidade emocional de seu som.

Reprodução do Flickr Hélder Antunes

Erhu — China Instrumento de duas cordas tocado com arco, capaz de emitir notas extremamente expressivas. É comum em melodias tristes, solistas e orquestras chinesas.

Reprodução do Flickr Narralakes

Coto â?? JapÃ£o CÃ­tara de 13 cordas com corpo longo de madeira, tocada com palhetas nos dedos. Produz sons delicados que remetem a paisagens e poemas japoneses.

Jean-Pierre DalbÃ©ra/WikimÃ©dia Commons

Balalaika — Rússia De corpo triangular e três cordas, é destaque na música folclórica russa. Seu timbre brilhante acompanha danças rápidas e apresentações tradicionais.

Reprodução do Flickr Efim

Santur — Irã/Índia Cítara larga tocada com pequenas baquetas leves, criando um efeito vibrante. É usada em peças clássicas e meditativas de regiões da Ásia

Reprodução do Flickr Heber Vega

Kora — África Ocidental Harpa-alaúde de 21 cordas usada por griots, os guardiões orais da história. Seu som limpo e ritmado acompanha narrativas ancestrais.

Reprodução do Youtube

Mbira — Zimbábue Instrumento de metal tocado com os polegares, com timbre suave e hipnótico. É essencial em rituais, celebrações e meditações locais.

Wikimédia Commons

Oud — Ásia Ocidental Considerado ancestral do violão, tem corpo arredondado e som profundo. É central em músicas tradicionais de países árabes e regiões próximas.

Reprodução do facebook

Qanun — Ásia Ocidental Cítara grande com dezenas de cordas que produzem melodias rápidas e complexas. É comum em orquestras tradicionais e apresentações solistas.

Metropolitan Museum of Art/Wikimédia Commons

Didgeridoo — Austrália Tubo de madeira tocado com técnica de respiração contínua, emitindo sons graves e vibrantes. É símbolo cultural dos povos aborígenes australianos.

Hmarin /Wikimédia Commons

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