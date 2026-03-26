Estilo de Vida Mais do que conforto: o colchão ideal faz diferença no sono O colchão influencia diretamente a saúde por afetar o alinhamento da coluna, a circulação e a qualidade do sono. Modelos inadequados podem causar dores, aumentar o cansaço e prejudicar a recuperação muscular durante o descanso. Por Flipar

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