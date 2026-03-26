Galeria Desenhos de 500 anos surgem com a maré baixa em praia do Havaí Uma maré baixa na praia de Kailua, no Havai, revelou desenhos misteriosos esculpidos na rocha, com cerca de 500 anos de idade. As figuras, atribuídas aos antigos havaianos Kanaka Maoli, representam formas geométricas e animais. Elas teriam sido feitas com técnicas de abrasão usando pedras ou conchas. Por Flipar

Foto: Nathan Wikes / Disponível: Site US Army