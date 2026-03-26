Estilo de Vida

Sedentarismo: um mal que afeta mais da metade da população brasileira

Uma recente pesquisa promovida pelo Sesi (Serviço Social da Indústria) constatou que 52% dos brasileiros possuem um nível de sedentarismo. Isso porque raramente praticam atividade física

Por Flipar
Site SESI

Entre os indivíduos que são adeptos da prática, 22% se exercitam diariamente, 13% no mínimo três vezes durante a semana e 8% pelo menos duas vezes semanais

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O levantamento foi realizado em todos os estados do país, ouvindo 2.021 pessoas acima de 16 anos.

- Governo Federal

72% dos entrevistados que são ativos fisicamente não apresentaram problemas de saúde, nos últimos 12 meses

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42% das pessoas sedentárias relataram ter passado por algum problema de saúde em 2022

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As pessoas que não são ativas fisicamente têm uma tendência a ganho de peso descontrolado, aumentando as taxas de gordura na corrente sanguínea e podendo levar à elevação da pressão arterial

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A recomendação da OMS para a realização de atividade física indica sessões de exercício por pelo menos 30 minutos por dia de intensidade moderada, ou 20 minutos de intensidade vigorosa, 3 vezes por semana

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Em um estilo de vida considerado saudável, a prática de atividade física regular é essencial, pois controla a taxa de colesterol ruim (LDL) e aumenta o colesterol bom (HDL). Assim, promove uma diminuição de riscos de doenças cardiovasculares como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e hipertensão

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Reduz também o risco de diabetes. Afinal, os exercícios físicos estão atrelados à injeção de insulina. Ou seja, auxilia na manutenção da taxa de glicose no sangue, a um nível normal

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Minimiza o risco do desenvolvimento de diversos tipos de câncer, especialmente os que são ligados à alimentação

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No caso de pessoas que apresentam transtorno alimentar, a atividade física tem como ponto central o aspecto psicológico, já que o intuito é melhorar a autoestima e atenuar questões que possam levar à depressão.

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O exercício físico ajuda na diminuição do percentual de gordura e da circunferência abdominal. E, por outro lado, também auxilia nos casos de pacientes com anorexia nervosa, que precisam ganhar massa corporal.

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A respeito das crianças, a atividade física permite uma maior interação social entre elas, além da prevenção de quadros de obesidade infantil

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No contexto das pessoas da terceira idade, os exercícios físicos auxiliam também para o crescimento da autoestima. Desse modo, os idosos se sentem mais fortes, ativos e com mais disposição ao longo do dia

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Nessa faixa acima dos 65 anos, quem é ativo fisicamente corre menos risco do surgimento de um problema comum: o Alzheimer

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Além disso, as atividades físicas possuem função primordial no tratamento e controle de problemas articulares. As atividades de fortalecimento muscular e alongamento são fundamentais para manutenção do equilíbrio e a proteção das articulações.

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A ligação entre trabalho e qualidade de vida também foi tratada no levantamento do Sesi. Em tal cenário, 94% dos entrevistados concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho

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O estudo inclusive apontou que 12% dos entrevistados criaram o hábito de agendar consultas frequentes com psicólogo.

Youtube/ Janela da Alma Psicanalise

Segundo 88% deles, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social

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Com relação a ambientes saudáveis para o trabalho, 66% dos empregados disseram que as empresas em que trabalham estabelecem limites de horas de trabalho ou número de turnos e 55% permitem flexibilidade e pausas para descanso ou prática de exercícios

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Por sinal, 49% dos entrevistados afirmam que têm estrutura para prevenir violência, assédio e discriminação, ambiente livre do fumo e política de jornada de trabalho flexível, como home office

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Essencialmente, há dois tipos de atividades físicas: os exercícios aeróbicos e os anaeróbicos. O primeiro se caracteriza por práticas de longa duração e baixa intensidade, como caminhadas e natação

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Em contrapartida, os exercícios anaeróbicos são os de curta duração e alta intensidade, como a musculação, por exemplo, que é concentrado no ganho de massa muscular

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A academia e outros espaços como o 'crossfit', juntam as duas categorias para planejar um trabalhar completo e dinâmico

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O ideal para conseguir levar uma boa qualidade de vida é ser ativo fisicamente, seja com exercícios de baixa ou alta intensidade, de maneira constante

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O mais apropriado é que o indivíduo busque uma atividade que lhe dê prazer, tanto em grupo como individual, e até mesmo dentro de casa.

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