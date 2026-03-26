Galeria Praça ‘mais bela do Rio Grande do Sul’ tem mais de 200 esculturas em árvores esculpidas por jardineiro de quase 90 anos Um município do interior do Rio Grande do Sul ganhou fama por uma praça que conta com mais de 200 esculturas em árvores feitas por um jardineiro de quase 90 anos. Conheça essa história curiosa! Por Flipar

Panoramio - Larissa Fraga