Praça ‘mais bela do Rio Grande do Sul’ tem mais de 200 esculturas em árvores esculpidas por jardineiro de quase 90 anos

A história das esculturas vegetais de Victor Graeff começou em 1989, quando o agricultor Fredolino Selmiro Schmidt, conhecido como 'Seu Mírio', sugeriu dar formas artísticas aos ciprestes da praça central da cidade.
Sem dispor de ferramentas tecnológicas ou moldes, ele utilizou apenas sua imaginação e tesouras manuais para esculpir ciprestes — nome dado a uma grande variedade de espécies de coníferas —, começando com as figuras de uma águia e um leão.
Com o passar dos anos, o trabalho artesanal se expandiu e transformou a Praça Tancredo Neves em um verdadeiro museu a céu aberto, reunindo mais de 200 esculturas que garantiram ao município o título de 'Mais Bela Praça do Estado'.
O trabalho de Seu Mírio exigiu esforço e paciência: algumas figuras levaram mais de uma década para atingir o formato ideal, respeitando o ritmo biológico das árvores.
Seu Mírio é natural da região rural e começou a cuidar da praça logo após sua inauguração, em 1982. As poucas referências que tinha vinham de imagens de jardins europeus vistas em jornais e revistas.
Mesmo após passar 15 anos 'aposentado', ele retornou ao trabalho aos 86 anos e passou a transmitir o ofício a aprendizes locais, incentivado por seu neto, Lairton Koeche, que em 2021 era o prefeito da cidade.
A fama das esculturas fez muita gente compará-las com o filme 'Edward Mãos de Tesoura', lançado em 1991 e protagonizado por Johnny Depp, o que ajudou a atrair ainda mais visitantes.
Além do espetáculo visual das esculturas, a cidade de Victor Graeff preserva uma forte herança alemã, refletida na organização urbana impecável e na gastronomia típica regional.
O Festival Nacional da Cuca com Linguiça, realizado anualmente, é o ápice do calendário local, celebrando a cultura dos colonizadores com mesas fartas e danças folclóricas.
O turismo local também inclui o Caminho das Topiarias, Flores e Aromas, roteiro que visita propriedades rurais próximas. Outros pontos de interesse são o Museu Municipal de Victor Graeff e a Casa do Artesão de Victor Graeff.
Com cerca de 2,7 mil habitantes e localizada a cerca de 264 km de Porto Alegre, Victor Graeff virou exemplo de como o trabalho persistente de uma única pessoa pode transformar a identidade de uma cidade inteira.