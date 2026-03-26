Reviravoltas surpreendentes: filmes que se destacam pelos plot twists

Amnésia (2000): este thriller psicológico, dirigido por Christopher Nolan, gira em torno de Leonard Shelby (Guy Pearce), um homem com perda de memória recente devido a um trauma. Leonard está em uma busca obsessiva para descobrir quem matou sua esposa, mas sua condição faz com que ele confunda pistas e suspeitos. A narrativa é contada de forma não linear, o que reflete a confusão e a complexidade da mente de Leonard. O filme explora temas como a verdade, a percepção e a natureza da memória, mant