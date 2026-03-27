Artes Conheça o La Scala, o mundialmente famoso lar da ópera italiana O Teatro alla Scala, em Milão, é uma das casas de ópera mais famosas do planeta. Símbolo cultural que atravessa séculos e sinônimo de tradição operística, tornou-se, desde sua inauguração em 1778, palco dos maiores cantores e maestros, consolidando-se como referência mundial. Assim, cada apresentação ali carrega não apenas música, mas também história e tradição. Por Flipar

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