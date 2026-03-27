F-39 Gripen: conheça o primeiro caça supersônico produzido no Brasil

O evento, com participação do presidente Lula e do ministro da defesa José Múcio Monteiro Filho, ocorreu no aeródromo da Embraer, na cidade paulista de Gavião Peixoto.
O modelo F-39E do caça Gripen, da empresa sueca Saab, irá substituir os caças de origem americana F-5, que vinham sendo operados pela Força Aérea Brasileira há mais de 50 anos, desde 1975.
Pelo acordo FX-2 assinado com a fabricante de aeronaves Saab em 2014, o Brasil irá adquirir 36 caças da fabricante, sendo 15 dessas unidades com montagem final realizada no país.
O custo total da aquisição é de US$ 4 bilhões, quantia paga pelo governo federal por meio do Ministério da Defesa, e as entregas tiveram início ainda em 2020.
No modelo de produção no Brasil, o desenvolvimento é feito pela Embraer em parceria com a Saab. Engenheiros brasileiros participam diretamente do processo, a partir da transferência de tecnologia sueca.
Com sistemas avançados de combate e capaz de operar em cenários variados, o caça F-39E Gripen atinge até 2,4 mil km/h de velocidade. Ou seja, cerca de duas vezes a velocidade do som - daí ser uma aeronave supersônica. A velocidade do som é de aproximadamente 1,2 km/h.
O caça tem autonomia de até duas horas e meia no ar e é dotado de sistema que permite o reabastecimento em pleno ar, capacidade que torna seu alcance operacional de resposta e defesa aérea do Brasil ainda maior, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O modelo pode enfrentar missões ar-ar, ar-mar e ar-solo diante de quaisquer condições meteorológicas.
O F-39E Gripen conta com conjunto avançado de sensores, armamentos e sistemas de guerra eletrônicos. Entre seus dispositivos estão alertas de detecção de radar (RWR) e de aproximação de mísseis (MAWS).
A aeronave consegue empregar mísseis de longo alcance, como o Meteor, e de curto alcance, como o IRIS-T, em operações ofensivas. Em 2025, a FAB fez o primeiro lançamento com um Meteor.
Com a apresentação do modelo, o Brasil entra na seleta lista de países que têm domínio sobre etapas estratégias de produção de caças de alta tecnologia.
A produção da nova aeronave é um novo estágio do programa Gripen no Brasil, em associação do Governo do Brasil com a fabricante sueca Saab, com vistas a modernizar a Força Aérea Brasileira.