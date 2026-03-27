Gigantes da aviação: os maiores aeroportos do mundo em área e estrutura

Os aeroportos têm papel essencial na mobilidade global, conectando países, culturas e economias em poucas horas. Mais do que pontos de embarque, funcionam como centros logísticos que movimentam milhões de passageiros e cargas todos os anos. Sua estrutura impacta diretamente o turismo, o comércio e o desenvolvimento das regiões.
10º lugar: Aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok – Tailândia. Inaugurado em 2006, ocupa cerca de 34 km² e fica a aproximadamente 30 km do centro da capital. Entre as principais companhias que operam no local estão Thai Airways International, Bangkok Airways e Thai AirAsia.
9º lugar: Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito – Inaugurado em 1945, ocupa cerca de 36 km² e fica a aproximadamente 22 km do centro da capital Cairo. O aeroporto opera voos nacionais e internacionais para destinos na África, Europa, Ásia e América do Norte.
8º lugar: Aeroporto Internacional de Xangai Pudong, na China – Inaugurado em 1999, tem cerca de 39 km² e é o principal aeroporto de Xangai. O local abriga o Shanghai Maglev, trem de alta velocidade que chega a 431 km/h em um trajeto de aproximadamente 30 km.
7º lugar: Aeroporto Intercontinental George Bush, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1969, ocupa cerca de 45 km² e fica em Houston. O aeroporto opera voos nacionais e internacionais para destinos no Canadá, América do Sul, Europa, Ásia e África.
6º lugar: Aeroporto Internacional Washington Dulles, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1960, tem cerca de 48 km² e fica a aproximadamente 42 km a oeste de Washington, D.C.. O aeroporto oferece voos diretos para mais de 100 destinos nacionais e internacionais, operados por diversas companhias aéreas.
5º lugar: Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos – Com cerca de 53 km², fica a aproximadamente 22 km do centro de Orlando. É um dos aeroportos mais movimentados do país, impulsionado pelo turismo, com destaque para visitantes do Walt Disney World Resort.
4º lugar: Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1973, tem cerca de 78 km² e fica entre Dallas e Fort Worth. O aeroporto conta com cinco terminais e se destaca pelas pistas de grande extensão, sendo um dos maiores e mais importantes hubs do país.
3º lugar: Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos – Inaugurado em 1995, ocupa cerca de 130 km² e possui a pista mais longa do país. Localizado em Denver, o aeroporto opera voos para mais de 130 destinos ao redor do mundo.
2º lugar: Aeroporto Internacional de Pequim Daxing, na China – Inaugurado em 2019, ocupa cerca de 700 km² e fica a aproximadamente 32 km do centro de Pequim. O megaprojeto impressiona pela escala e pelo custo elevado, estimado em cerca de R$ 234 bilhões.
1º lugar: Aeroporto Internacional King Fahd, na Arábia Saudita – Inaugurado em 1999, ocupa cerca de 780 km² e é o maior aeroporto do mundo em área. Fica próximo a Dammam, no leste do país.
Apesar da enorme extensão territorial, grande parte da área não é ocupada por terminais, sendo composta por zonas de segurança e reserva para expansão. O aeroporto opera voos nacionais e internacionais e funciona como um importante hub regional, conectando diferentes destinos.