Histórico: brasileiro Paulinho da Costa entrará para a Calçada da Fama

A cerimônia, aliás, está prevista para maio e destaca a trajetória do artista. Radicado nos Estados Unidos desde os anos 1970, ele participou de mais de 6 mil gravações ao lado de cerca de 900 artistas, incluindo Michael Jackson, Madonna e Celine Dion.
Sua marca sonora também aparece em trilhas de cinema e em álbuns históricos da música pop. Você sabia que, além disso, ele participou da canção “We Are The World”, que tornou-se um hino da fraternidade universal, composta em parceria por Lionel Richie e Michael Jackson?
Em 1985, 42 astros e estrelas da música mundial se reuniram em um estúdio de Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar o clipe de “We Are The World” em um projeto de combate à fome na África.
Paulinho da Costa fez parte da gravação instrumental para o clipe histórico da música que dominou as paradas de sucesso e arrecadou 160 milhões de dólares na época.
O brasileiro recebeu de Lionel Richie o convite para integrar o projeto. O percussionista tocou nos dois primeiros álbuns solos do cantor e produtor norte-americano.
A participação de Paulinho da Costa nessa empreitada grandiosa não foi casual, pois trata-se de um músico com extensa carreira em território americano. Apesar de gozar de grande prestígio no meio musical, o instrumentista é pouco conhecido do público brasileiro.
Em entrevista de 2015 ao portal UOL, Paulinho da Costa declarou não se incomodar com esse fato: “Eu já participei de inúmeros hits ‘number one’ Alguns artistas passaram a vida gravando músicas e nunca chegaram ao topo. Eu já perdi a conta”.
Em sua trajetória, o percussionista carioca nascido em 1948 gravou com sumidades da música internacional, como Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Elton John, Michael Jackson, Madonna, entre outros.
Paulinho da Costa foi para os Estados Unidos em 1972 a fim de trabalhar com Sergio Mendes, pianista brasileiro que ajudou a difundir a Bossa Nova além das fronteiras do país. Paulinho permaneceu em Los Angeles, onde mora até os dias atuais.
O brasileiro teve uma participação como ator no filme “A Cor Púrpura” (1985), com direção de Steven Spielberg, interpretando um músico africano. Entre os vários trabalhos de destaque de sua longeva carreira está a gravação da música “La Isla Bonita”, de Madonna, a “Rainha do Pop”.
Paulinho da Costa acumula trabalhos com mais de 900 músicos brasileiros e internacionais, totalizando mais de seis mil músicas.