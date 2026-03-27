Celebridades e TV Histórico: brasileiro Paulinho da Costa entrará para a Calçada da Fama O percussionista Paulinho da Costa será homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, reconhecimento que celebra décadas de contribuição à música. Ele será o primeiro brasileiro nascido no país a receber tal homenagem. A informação é da 'Billboard Brasil'. Por Flipar

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