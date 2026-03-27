Sem querer? Veja 12 atores e atrizes que alcançaram a fama de forma inesperada

Harrison Ford – Antes da fama mundial, Ford trabalhou como carpinteiro em Hollywood para sustentar a família. Esse ofício acabou o aproximando de produtores e diretores, até ser escalado por George Lucas para 'American Graffiti', de 1973. O resto é história.
Whoopi Goldberg – Antes de se tornar uma atriz de sucesso, Goldberg trabalhou como garçonete, caixa de banco, maquiadora de cadáveres e pedreira. Sua carreira artística começou no teatro naturalmente evoluiu para o cinema.
Terry Crews – Queridinho dos brasileiros, Terry Crews foi desenhista de tribunal e jogador profissional de futebol americano antes de atuar. Ele se mudou para Los Angeles em 1997 com o desejo de ser ator e conquistou seu 1º papel em 2000, no filme 'O 6º Dia'.
Gal Gadot – Antes de estrear como atriz, Gadot se formou em biologia, trabalhou no Burger King e foi babá. A atuação surgiu após trabalhos como modelo e concursos de beleza.
Steve Carell – Quase seguiu carreira acadêmica: pensava em ser professor de história, área na qual se formou. A participação num grupo de teatro de improviso acabou direcionando sua trajetória para a comédia.
Chris Pratt â?? Trabalhava como garÃ§om e chegou a morar em uma van no HavaÃ antes de ser descoberto por uma diretora que se impressionou pelo seu carisma enquanto ele atendia em um restaurante.
Johnny Depp – Depp não tinha a intenção de ser ator; seu grande sonho era ser músico. Acabou indo a um teste apenas para acompanhar um amigo (Jackie Earle Haley), mas o ator Nicolas Cage o incentivou a tentar o papel, o que deu início à sua carreira no cinema.
Sylvester Stallone – Apesar de desejar atuar, enfrentou tantas dificuldades que quase desistiu. O sucesso veio quando escreveu o roteiro de 'Rocky, um Lutador' por necessidade financeira — e insistiu em interpretar o protagonista.
Charlize Theron – Foi descoberta em uma fila de banco enquanto discutia calorosamente com um caixa que se recusava a descontar seu cheque. Um agente de talentos estava no local, se impressionou com sua expressividade e lhe entregou um cartão.
Ken Jeong – Muito antes de brilhar na comédia, Jeong foi um médico licenciado e praticante que fazia apresentações de stand-up apenas como um passatempo noturno. Embora já atuasse desde 1997, sua carreira deu um salto depois de 'Se Beber, Não Case!', de 2009.
Danny DeVito – Estudava estética e maquiagem para trabalhar no salão de beleza de sua irmã. Para se formar no curso de cosmética, era obrigado a fazer aulas de atuação, onde acabou descobrindo seu talento para a comédia.
Wagner Moura – No Brasil, um dos exemplos mais marcantes é o de Wagner Moura, que se formou em jornalismo e pretendia seguir carreira na área. Ele chegou a ser repórter em um programa de entrevistas da TV Bahia – afiliada da Rede Globo, no início dos anos 2000.