Versalhes: os caprichos do palácio mais famoso da França

A história de Versalhes começa em 1623, quando Luís 13 mandou construir um simples pavilhão de caça. Contudo, com a ascensão de seu filho Luís 14, o projeto ganhou proporções monumentais. O que era modesto transformou-se em um dos palácios mais luxuosos do planeta.
Em 1661, Luís 14 iniciou a expansão do palácio, contando com os arquitetos Louis Le Vau e Jules Hardouin-Mansart. Além disso, André Le Nôtre projetou os jardins, que se tornaram tão célebres quanto o edifício. Versalhes consolidou-se, então, como símbolo do absolutismo.
Durante a Revolução Francesa, em 1789, o palácio foi invadido pelos revolucionários. A captura da família real marcou o fim do absolutismo e transformou Versalhes em testemunha de uma virada histórica. Sua importância, portanto, vai além da arte, alcançando a política mundial.
O estilo predominante é o barroco, enriquecido por elementos clássicos que reforçam a simetria e o requinte. Cada fachada, ornada com colunas e esculturas douradas, transmite imponência. Assim, a arquitetura reflete não apenas estética, mas também poder e autoridade.
Construída em pedra calcária, a fachada apresenta colunas e pilastras que seguem princípios clássicos. Os telhados adornados com esculturas e dourados completam o cenário majestoso, enquanto as grandes janelas integram o interior ao esplendor dos jardins.
O interior de Versalhes é um espetáculo de afrescos, espelhos e tapeçarias finas. Charles Le Brun assinou exuberantes artes em cores nos tetos, enquanto móveis em madeira nobre e lustres de cristal reforçam o luxo. Cada salão resplandece sofisticação e arte.
Entre os mais de 2.300 ambientes, destacam-se a Galeria dos Espelhos (foto), os apartamentos reais, a Ópera e a Capela. Salões como o de Hércules e Marte serviam para recepções da corte, evidenciando que cada espaço tinha sua função política e social.
Com 73 metros de comprimento e 357 espelhos, a Galeria dos Espelhos é o coração do palácio. Suas artes em cores exaltam Luís 14, enquanto lustres e candelabros criam opulência. Foi ali que se firmou o Tratado de Versalhes em 1919, encerrando a Primeira Guerra Mundial.
Projetados por AndrÃ© Le NÃŽtre, os jardins ocupam cerca de 800 hectares em que fontes, esculturas e lagos artificiais compÃµem um cenÃ¡rio de harmonia e grandiosidade. Caminhos simÃ©tricos e canteiros floridos guiam os visitantes, tornando o espaÃ§o tÃ£o icÃŽnico quanto o palÃ¡cio.
Entre as fontes mais famosas estão a de Netuno e a de Apolo, que oferecem espetáculos aquáticos até hoje, reforçando a integração entre arte e natureza. Assim, os jardins de Versalhes permanecem como um dos maiores atrativos do conjunto.
Atualmente, o Palácio de Versalhes segue como um dos destinos turísticos mais visitados do mundo e símbolo da herança cultural francesa. Declarado Patrimônio Mundial da UNESCO em 1979, funciona como museu e preserva acervo riquíssimo de arte e mobiliário.
Sedia eventos oficiais e exposições que mantêm viva sua relevância. Assim, Versalhes continua a unir passado e presente em um cenário de esplendor.