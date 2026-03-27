Artes Versalhes: os caprichos do palácio mais famoso da França Majestoso e fascinante, o Palácio de Versalhes é um dos maiores símbolos da arquitetura clássica da França. Construído no século 17, atrai visitantes de todo o mundo com sua grandiosidade e beleza, tornando-se referência mundial em poder e sofisticação, funcionando como um dos principais museus do país. Assim, cada detalhe revela a ambição da monarquia e a força da cultura francesa. Por Flipar

Kirandeep Singh Walia pexels