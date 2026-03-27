‘Código de vestimenta’: entenda o conceito de ‘dress code’ e veja como surgiu esse protocolo social

Na aristocracia europeia, por exemplo, as leis suntuárias ditavam rigidamente quais cores e tecidos cada classe poderia usar, servindo para identificar o status de um indivíduo antes mesmo que ele pronunciasse qualquer palavra.
Esse conceito surgiu com mais força a partir do século 19, quando ambientes formais como escolas, exércitos e empresas passaram a adotar regras de aparência para transmitir organização, identidade e respeito.
Com o tempo, essas regras se transformaram em etiquetas de comportamento em eventos sociais e ambientes de trabalho, padronizando o que era considerado adequado para cada ocasião específica.
No cotidiano, o dress code é comum em empresas que pedem roupas sociais ou discretas para manter uma imagem profissional. Em festas como casamentos, convites podem indicar trajes como “esporte fino” ou “traje social”.
Em escolas, uniformes também funcionam como uma forma de dress code. Academias costumam exigir roupas adequadas para a prática esportiva por motivos de conforto e segurança.
Já em ambientes criativos, como agências de publicidade, o dress code costuma ser mais flexível e informal. Entender essas normas ajuda a evitar desconfortos sociais e garante que a imagem transmitida esteja alinhada ao propósito do momento.