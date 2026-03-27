Estilo de Vida

‘Código de vestimenta’: entenda o conceito de ‘dress code’ e veja como surgiu esse protocolo social

O conceito de 'dress code', ou código de vestimenta, surgiu como uma comunicação não verbal ao longo dos séculos e um conjunto de orientações sobre como as pessoas devem se vestir em determinados ambientes ou ocasiões.

Por Flipar
Vani Chetty/Pixabay

Na aristocracia europeia, por exemplo, as leis suntuárias ditavam rigidamente quais cores e tecidos cada classe poderia usar, servindo para identificar o status de um indivíduo antes mesmo que ele pronunciasse qualquer palavra.

Domínio Publioco/Wikimédia Commons

Esse conceito surgiu com mais força a partir do século 19, quando ambientes formais como escolas, exércitos e empresas passaram a adotar regras de aparência para transmitir organização, identidade e respeito.

Rafaela Biazi/Unsplash

Com o tempo, essas regras se transformaram em etiquetas de comportamento em eventos sociais e ambientes de trabalho, padronizando o que era considerado adequado para cada ocasião específica.

Benjamin R./Unsplash

No cotidiano, o dress code é comum em empresas que pedem roupas sociais ou discretas para manter uma imagem profissional. Em festas como casamentos, convites podem indicar trajes como “esporte fino” ou “traje social”.

Christina Victoria Craft/Unsplash

Em escolas, uniformes também funcionam como uma forma de dress code. Academias costumam exigir roupas adequadas para a prática esportiva por motivos de conforto e segurança.

Reprodução/Freepik

Já em ambientes criativos, como agências de publicidade, o dress code costuma ser mais flexível e informal. Entender essas normas ajuda a evitar desconfortos sociais e garante que a imagem transmitida esteja alinhada ao propósito do momento.

Freepik/gpointstudio

Veja Mais