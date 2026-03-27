Estilo de Vida ‘Código de vestimenta’: entenda o conceito de ‘dress code’ e veja como surgiu esse protocolo social O conceito de 'dress code', ou código de vestimenta, surgiu como uma comunicação não verbal ao longo dos séculos e um conjunto de orientações sobre como as pessoas devem se vestir em determinados ambientes ou ocasiões. Por Flipar

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